Pracownicy: Google nie powinno być zaangażowane w przemysł zbrojeniowy

Tysiące pracowników Google podpisało list otwarty do władz firmy, prosząc internetowego giganta o zaprzestanie prac nad projektem dla amerykańskiego Departamentu Ochrony. Projekt Maven zawiera m.in użycie sztucznej inteligencji do zwiększenia precyzji uderzeń wojskowych dronów.

Pracownicy obawiają się, że zaangażowanie Google w projekt wojskowy nieodwracalnie uszkodzi wizerunek firmy, której motto brzmi „don't be evil” („nie bądź zły”).



„Wierzymy, że Google nie powinno być zaangażowane w przemysł zbrojeniowy” – napisano w liście skierowanym dyrektora generalnego amerykańskiego giganta, Sundara Pichai.



Pracownicy proszą, by Google wycofało się z Maven, pilotażowego projektu Pentagonu, i trwało w polityce firmy, która „nigdy nie zbuduje wojennej technologii”.



List, który został podpisany przez 3,1 tys. pracowników – w tym „kilkudziesięciu starszych inżynierów”, według „New York Timesa” – mówi, że pracownicy już wzbudzili obawy wśród kierownictwa wyższego szczebla. Google ma ponad 88 tys. pracowników na całym świecie.



Nie dla projektów wojskowych



– Technologia ta nie zostanie użyta do wystrzelenia broni, nie będzie używana do obsługi dronów lub latania nimi – zapewniła pracowników Diane Greene, szefowa „Chmury Google” w odpowiedzi na zgłoszone obawy.



Jednak pracownicy, którzy podpisali petycję, czują, że internetowy gigant naraża na ryzyko utraty zaufania użytkowników, a także ignoruje „moralną i etyczną odpowiedzialność”.



W liście czytamy: „Nie możemy powierzyć odpowiedzialności moralnej za nasze technologie osobom trzecim (…) Podkreślone przez Google wartości jasno to wyjaśniają: każdy z naszych użytkowników nam ufa. Nie narazimy tego na szwank. Nigdy. (...) Budowanie tej technologii, by wspierać rząd Stanów Zjednoczonych w inwigilacji wojskowej – i potencjalnie śmiertelnych jej skutkach – jest nie do zaakceptowania”.



Tylko do nieszkodliwych celów



W marcu technologiczny portal informacyjny Gizmodo opublikował artykuł śledczy, po którym Google potwierdziło, że pozwalało Pentagonowi na używanie niektórych technologii firmy, służących do rozpoznawania obrazów.



– Maven jest szeroko upublicznionym projektem Departamentu Ochrony i Google pracuje nad jego częścią – stworzoną do nieszkodliwych celów i używającą oprogramowania open source służącego do rozpoznawania obiektów, dostępną dla każdego klienta Google Cloud – powiedział BBC rzecznik Google.



– Modele są oparte wyłącznie na niesklasyfikowanych danych, a technologia służy do flagowania obrazów do ludzkiej oceny i ratowania ludzi przed wykonywaniem bardzo żmudnej pracy – dodał.

źródło: BBC, „New York Times”

– Każde wykorzystanie mechanicznego uczenia przez wojsko naturalnie rodzi uzasadnione obawy. Aktywnie angażujemy się w całej firmie w kompleksową dyskusję na ten ważny temat, a także pytamy ekspertów zewnętrznych, ponieważ nadal jesteśmy w trakcie rozwoju naszej polityki dotyczącej wykorzystania mechanicznych technologii – zakończył rzecznik.Google dopracowuje politykę firmy w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji.