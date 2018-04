Kolejne decyzje reprywatyzacyjne prezydenta Warszawy zaskarżone

Wrocławska prokuratura zaskarżyła kolejne dwie decyzje reprywatyzacyjne prezydenta Warszawy. Pierwsza dotyczy ustanowienia prawa wieczystego użytkowania do gruntu przy ul. Grójeckiej 214, druga – ustalenia odszkodowania za przejętą dekretem Bieruta nieruchomość przy ul. Górników 29.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka, zdaniem prokuratury skarżone decyzje reprywatyzacyjne zostały wydane w wyniku przestępstwa.



– Polegało ono na żądaniu, a następnie przyjęciu, przez ówczesnego zastępcę dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, działającego z upoważnienia prezydenta Warszawy, korzyści majątkowej w zamian za ich wydanie – przekazała prok. Bylicka.



Rzeczniczka podkreśliła, że zaskarżenie tych decyzji było możliwe dzięki ustaleniom poczynionym w śledztwie prowadzonym przeciwko Jakubowi R. – b. zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu m.st. Warszawy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

R. jest podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wydawanie pozytywnych decyzji administracyjnych. Zdaniem śledczych miał on przyjąć ponad milion złotych łapówki w zamian za wydanie pozytywnych decyzji względem posiadaczy roszczeń dekretowych do nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Grójeckiej 214 i Górników 29.Prokuratorska skarga została złożona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. – Kierując sprzeciwy i wskazując na naruszenie prawa, prokuratorzy domagają się wznowienia postępowania i uchylenia zakwestionowanych decyzji – podała prok. Bylicka.