Wniosek w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT najpóźniej w piątek

– Najpóźniej w piątek PiS złoży w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. nieprawidłowości m.in. wokół podatku VAT – zapowiedziała w czwartek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

W ubiegły czwartek poseł PiS Marcin Horała poinformował, że klub PiS zamierza powołać komisję śledczą ds. nieprawidłowości przede wszystkim wokół podatku VAT. Politycy PiS mówili, że projekt uchwały dotyczący jej powołania ma zostać przedstawiony i złożony w Sejmie „bezpośrednio po świętach”.



W połowie września ub.r. klub Kukiz'15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych, podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakładał, że komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku.



Mazurek, pytana w czwartek podczas konferencji prasowej, dlaczego Sejm wciąż nie zajął się projektem Kukiz'15, powiedziała, że wniosek Kukiz'15 „zawierał błędy formalne”, o czym – jak zaznaczyła – posłowie tego ugrupowania „doskonale powinni wiedzieć”.

#wieszwiecej Polub nas