„Die Welt”: Na Bałtyku zrobiło się nerwowo. Wszystko przez rosyjskie manewry

Na Morzu Bałtyckim zrobiło się nerwowo z powodu rosyjskich ćwiczeń wojskowych w pobliżu polskiego i łotewskiego wybrzeża – pisze w czwartkowym artykule w „Die Welt” Pavel Lokshin. Zaznacza jednak, że na akwenie tym silniejszą flotą wojenną dysponuje NATO.

Jak odnotowuje Lokshin, manewry spotkały się z krytyką ministra obrony Łotwy Raimondsa Bergmanisa, który uznał je za „demonstrację siły”. Zaniepokojenie wyraziła też Szwecja, która wydała ostrzeżenie dla statków cywilnych.



Po aneksji Krymu Rosja „zwiększyła swoją obecność w przestrzeni powietrznej oraz morskiej Bałtyku”, próbując „testować NATO” – czytamy w „Die Welt”. Wśród krajów, które w ostatnich latach narzekały na naruszenia swojej integralności terytorialnej, w artykule wymieniono Szwecję, Finlandię oraz państwa bałtyckie.



Zagrożenie ze strony rosyjskiej Floty Bałtyckiej jest jednak „relatywnie małe”, a państwa NATO wraz z Finlandią i Szwecją dysponują silniejszą flotą od Rosji na tym akwenie – ocenia autor artykułu. Wskazuje m.in., że „Niemcy i Duńczycy mają razem na Bałtyku 10 niszczycieli, a Rosjanie jedynie dwa”.



Flota Bałtycka nie odgrywa dla Moskwy „priorytetowej roli” – zauważa Lokshin. Przypomina, że w podpisanej w ubiegłym roku przez prezydenta Rosji Władimira Putina strategii dla marynarki wojskowej Morze Bałtyckie nie jest „wymienione wprost”.



W ocenie Lokshina najważniejsza dla Moskwy jest Flota Północna. Jak odnotowuje, w bazie w Siewieromorsku, niedaleko granicy z Norwegią, stacjonują liczne okręty podwodne oraz jedyny rosyjski lotniskowiec Admirał Kuzniecow. „Kreml zdaje się bardziej przejmować bezpieczeństwem łączącej Europę z Azją trasy północnej”, która z powodu zmian klimatycznych „stopniowo staje się komercyjnie użyteczna” – czytamy w „Die Welt”.

Lokshin wskazuje jednak, że za rządów Władimira Putina Rosja wzmacnia swój potencjał wojskowy w obwodzie kaliningradzkim. Znajdują się tam pociski kierowane ziemia-powietrze S-400 oraz zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych rakiety Iskander, co w opinii autora artykułu „jest problemem dla NATO”. Jak zaznacza Lokshin, „kraje bałtyckie widzą w rosyjskiej ideologii zagrożenie oraz boją się rosyjskiej inwazji”.



„Na Krymie i wschodzie Ukrainy Moskwa pokazała, że jest gotowa do niekonwencjonalnych operacji militarnych” – stwierdza Lokshin.



„Takie operacje możliwe będą również w regionie Morza Bałtyckiego” – konstatuje autor, precyzując, że chodzi o „mające na celu podzielenie NATO ataki na porty, rurociągi i okręty podwodne”. Odnotowuje jednak, że zwiększona amerykańska obecność w regionie oraz miliardowe niemieckie i polskie wydatki na okręty wojenne „powinny powstrzymać Rosję od takich działań”.



Jak czytamy w „Die Welt”, po zjednoczeniu Niemiec i wejściu do NATO Polski minęły czasy, gdy Morze Bałtyckie było rosyjskim „Mare Nostrum”, a obecnie na dominację na tym akwenie Rosja „nie ma środków”. „Wiele wskazuje jednak na to, że Moskwa na Bałtyku również w przyszłości pozostanie groźnym mąciwodą” – konkluduje Lokshin.