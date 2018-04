Żołnierze Niezłomni w nowej podstawie programowej MEN

W nowej podstawie programowej dla szkół średnich będzie więcej wiadomości o Żołnierzach Wyklętych z NSZ i zasługach nurtu narodowego dla odzyskania niepodległości – informuje „Nasz Dziennik”.

– To jest usuwanie tych ostatnich białych plam. Pokazujemy powstanie antykomunistyczne, Żołnierzy Wyklętych i rolę Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, ale i Narodowych Sił Zbrojnych, i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pokazujemy ich programy polityczne i postawy – powiedział w wywiadzie udzielonym „Naszemu Dziennikowi” Sylwester Chruszcz z koła poselskiego Wolni i Solidarni.



Poseł brał udział w konsultacjach dotyczących podstawy programowej do szkół średnich, zgłaszał swoje uwagi do treści związanych z NSZ. Parlamentarzysta podkreślił, że chodziło o to, aby program nauczania przedstawiał wszystkie nurty polityczne i społeczne i aby żaden nie był dyskryminowany ani pomijany.



Nowa podstawa programowa ma wejść do szkół w roku szkolnym 2019/2020, młodzi ludzie będą mogli poznać charakterystykę Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz antykomunistycznego podziemia, w tym NSZ, NZW i WiN – będzie Józef Piłsudski, Dmowski, Paderewski i Wojciech Korfanty.

źródło: „Nasz Dziennik”

– Decyzje MEN to także efekt wieloletnich działań społecznych. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych od 28 lat dba o to, żeby pamięć o żołnierzach NSZ zajmowała godne miejsce w przestrzeni publicznej – podkreślił w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Karol Wołek, prezes Związku Narodowych Sił Zbrojnych.