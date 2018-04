Trump chce wycofać wojska USA z Syrii w ciągu kilku miesięcy

Prezydent USA Donald Trump nakazał dowódcom wojskowym szybkie zakończenie amerykańskiej misji w Syrii, aby żołnierze wrócili stamtąd do kraju w ciągu kilku miesięcy – podał w czwartek „New York Times”, powołując się na wysokich rangą urzędników USA.

Według źródeł nowojorskiego dziennika Trump porzucił wcześniejsze plany natychmiastowego wycofania wojsk z Syrii, gdy dowódcy powiedzieli mu, że potrzebują czasu na zakończenie operacji.



Decyzja prezydenta, by na razie pozostawić w Syrii 2 tys. amerykańskich żołnierzy została podjęta na wtorkowym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu – pisze „NYT”.



Dziennik zauważa, że kilka godzin wcześniej Trump mówił dziennikarzom, iż „nadszedł czas” powrotu amerykańskich żołnierzy z Syrii do domu. Jednak, jak pisze „NYT”, na wtorkowym spotkaniu doradcy Trumpa przedstawili plan, zgodnie z którym amerykańskie wojska miałyby zostać w Syrii dłużej, by „zlikwidować resztkę bojowników Państwa Islamskiego i wyszkolić siły lokalne w celu ustabilizowania wyzwolonego terytorium”, dzięki czemu dżihadyści nie odzyskają go w przyszłości.



„Zostało zniszczone niemal całkowicie”



Według relacji urzędników, z którymi rozmawiał „NYT”, Trump miał zgodzić się na taki scenariusz pod warunkiem, że potrwa to „kilka miesięcy, a nie lat”.



Już po spotkaniu, w środę, rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że Państwo Islamskie (IS) w Syrii zostało „niemal całkowicie zniszczone”, a operacja militarna USA w tym kraju zmierza do „szybkiego końca”.



Sanders dodała, że USA i ich partnerzy zdecydowani są wyeliminować „niewielką obecność” IS w regionach, w których organizacja ta nie została jeszcze pokonana przez koalicję pod wodzą Stanów Zjednoczonych.

źródło: pap

Już wcześniej agencja AP informowała, że na wtorkowym spotkaniu w Białym Domu szef CIA Mike Pompeo, który niebawem obejmie funkcję sekretarza stanu USA, miał zdecydowanie odradzać pospieszne zakończenie amerykańskiej misji w Syrii. Przed spotkaniem Trump informował, że w ciągu ostatnich 17 lat USA wydały na konflikty na Bliskim Wschodzie 7 bilionów dolarów, „nie dostając nic w zamian”, i podkreślał, że operacja w Syrii jest bardzo kosztowna.