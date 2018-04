MEN: podwyżki dla nauczycieli zgodnie z planem, nie ma mowy o opóźnieniach

Nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji, uwzględniające podwyżki od 1 kwietnia, najpóźniej do końca miesiąca, nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach – zapewnił resort edukacji. – Apelujemy, by nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli – informuje MEN.

Po świętach nauczyciele dostaną podwyżki Po Wielkanocy, na początku kwietnia nauczyciele otrzymają podwyżki. W ubiegłym tygodniu minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w... zobacz więcej

– W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi na temat rzekomych opóźnień w wypłacaniu zapowiadanych zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli informuję, że nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach – zapewniła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.



Podkreśliła, że nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji, uwzględniające podwyżki od pierwszego kwietnia, najpóźniej do końca miesiąca.



– Samorządy są do tego zobowiązane ustawą okołobudżetową. Mówiliśmy o tym od początku. Apelujemy o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli – wskazała.



MEN przypomina, że począwszy od kwietnia 2018 roku rozpoczęło się wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat. Ministerstwo wskazuje, że jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc. Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich mają zostać wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

#wieszwiecej Polub nas

Resort wskazuje, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r., a w 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3 proc. Zgodnie z rozporządzeniem, od 1 kwietnia płace zasadnicze nauczycieli wzrastają w zależności od stopnia awansu zawodowego od 123 do 168 zł brutto.



Zgodnie z deklaracją złożoną 4 września ub.r. na rozpoczęcie roku szkolnego przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską i ówczesną premier Beatę Szydło, kwietniowa podwyżka ma być pierwszą z trzech zaplanowanych. Następną nauczyciele mają dostać od 1 stycznia 2019 r., a kolejną – od 1 stycznia 2020 r.



Nauczyciele należą do jednej z nielicznych grup zawodowych, które otrzymują pensję „z góry”, czyli na początku miesiąca, a nie „z dołu”, czyli pod koniec. Zgodnie z ustawą „Karta nauczyciela” wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca, a jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to w dniu następnym.



Zasada ta dotyczy wynagrodzenia zasadniczego i stałych składników wynagrodzenia. W tym roku 1 kwietnia wypada w Wielkanoc, dlatego nauczyciele powinni otrzymać podwyżkę po świętach. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanej pracy, wypłaca się nauczycielom miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.