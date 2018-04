Wystawa upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej. „Ma pobudzić do refleksji i zadumy”

– Wystawa „Pamięć. Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej” ma pobudzić uczucia, wrażliwość ludzką, pobudzić do refleksji i zadumy – powiedziała kuratorka ekspozycji Joanna Błońska. Prace malarzy i grafików oglądać będzie można od czwartku w Galerii Brama Bielańska.

Główny cel wystawy to oddanie hołdu wszystkim, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, prezydentowi i jego żonie Marii Kaczyńskiej na czele. Joanna Błońska stwierdziła, że celem jest także zjednoczenie się w bólu i cierpieniu z rodzinami, które, jak uważa, nadal cierpią.



Jak podkreśliła, zorganizowanie ekspozycji miało pomóc w podjęciu rozmowy na temat katastrofy smoleńskiej. – Może nie wprost, może poprzez obrazy, poprzez indywidualne, subiektywne odczucia w dziełach, jakie na ten temat możemy stworzyć. Jest to wystawa metaforyczna, nie jest dosłowna. Chodziło o to, żeby pobudzić uczucia i wrażliwość ludzką, pobudzić do refleksji, myślenia, zadumy na temat wystawy – zaznaczyła kuratorka ekspozycji.



– Bardzo się cieszę, że ta wystawa jest taka symboliczna i metaforyczna – dodała Błońska.



Na niedosłowny wymiar prac 19 twórców z różnych części Polski zwróciła uwagę także kuratorka Galerii Brama Bielańska Natalia Roszkowska. – Prace nie są dosłowne, są bardzo symboliczne zarówno w treści, jak i samym sposobie ich przedstawiania. Do tego są dość nietypowe dla tej tematyki – oceniła.



– Uważam, że poziom artystyczny jest naprawdę wysoki, zważywszy na dość trudną tematykę. Urzekły mnie te obrazy – dodała.



Wystawa przypomni o wydarzeniach z 2010 r.



Również jej zdaniem wystawa przyczyni się do przypominania o wydarzeniach z 2010 r. – Jest to bardzo ładny sposób na podtrzymywanie tej pamięci. Obrazy są niedosłowne, zahaczają tylko o ten temat, wprowadzają nas w nastrój. Myślę, że to jest dobry sposób, żeby wspominać tę tragedię – powiedziała Roszkowska.

Technika prac, które oglądać będzie można na wystawie, była dowolna. – Każdy artysta, tak jak uważał, stosował własną, indywidualną technikę. Są tu pastele, obrazy olejne, grafiki, litografie, rzeźba. W jakiej formie artysta chciał, w takiej się wypowiadał na tak ważny temat – podkreśliła Błońska.



Wystawa, po raz pierwszy zorganizowana w 2015 r. w Galerii „Dom” Sokołowskiego Ośrodka Kultury, była zarazem pierwszą ekspozycją w Polsce poświęconą katastrofie w Smoleńsku. Następnie pokazywano ją m.in. w Sejmie RP, w warszawskiej Galerii Kordegarda, a także w Parlamencie Europejskim w Brukseli.



– Takie było założenie wystawy, że nie będzie jedną historią, ale będzie jeździła po Polsce i jeżeli ktoś zechce ją u siebie pokazać, będzie ten temat upamiętniała. Po wystawie w warszawskiej Galerii Kordegarda naprawdę dzieją się rzeczy niezwykłe, my o to nie zabiegamy – podkreśliła Błońska.



Czwartkowy wernisaż wystawy poprzedzi pokaz o jej historii, który odbędzie się w sali kinowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

źródło: pap

Organizatorami ekspozycji, którą oglądać będzie można do 13 maja, są m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja im. Władysława Orkana. Patronatem honorowym objęli ją: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz.