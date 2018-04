Tajemnicza śmierć Polki na Sardynii. Naga kobieta wypadła z okna hotelowego

Tajemniczą śmierć Polki na Sardynii opisują włoskie media. Ciało kobiety znalazł przed hotelem jej partner. Włoska prokuratura, która prowadzi dochodzenie, przesłuchała mężczyznę.

Do tragedii doszło w połowie marca, kiedy to kobieta wypadła z okna hotelowego. Jej nagie ciało znalazł partner, Włoch, z którym wcześniej spędziła w hotelu noc. W sprawie jest jednak wiele wątpliwości.



Prokuratorzy już dwukrotnie przesłuchiwali 44-latka. Według relacji świadków między nim a Polką miało dojść do sprzeczki. Ponadto na ciele 39-latki znaleziono siniaki i obrażenia, które mogłyby wskazywać, że przed śmiercią z kimś się szarpała. Co więcej, biegli znaleźli też siniaki i obrażenia na ciele 44-letniego partnera Polki.



On sam wskazuje, że w chwili tragedii był w pokoju hotelowym, a jego partnerka w łazience. Gdy usłyszał odgłos – jak się okazało, spadającego ciała – wybiegł na ulicę i wówczas zobaczył leżące przed hotelem zwłoki. Zapewnia, że nie wie, co tak naprawdę się stało.

