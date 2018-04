– Była moralna konieczność takiego oczyszczenia. Mija prawie 30 lat od transformacji, a właściwie symbolicznie myśmy się nie rozliczyli – ocenił w programie„Kwadrans polityczny” marszałek senior Kornel Morawiecki (Wolni i Solidarni), krytykując zawetowanie przez prezydenta ustawy degradacyjnej.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek o zawetowaniu tzw. ustawy degradacyjnej. Jako powód podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących. Wyraził też zastrzeżenia wobec przepisów o odebraniu stopnia wojskowego osobom nieżyjącym.



Kornel Morawiecki ocenił, że decyzja prezydenta jest „złym sygnałem”. – Była moralna konieczność takiego oczyszczenia. Mija prawie 30 lat od transformacji, a właściwie symbolicznie myśmy się nie rozliczyli. Najpierw pana generała zrobiliśmy prezydentem, a potem nie rozliczyliśmy się z tą straszną spuścizną komunizmu, który nas przygniatał przez dziesięciolecia. Pan prezydent zrobił źle, powinien był to przyjąć i ewentualnie nowelizować – ocenił marszałek senior.

– To jest coś, co powinniśmy zrozumieć: komuniści odpowiadają za komunizm, jest taka zbiorowa odpowiedzialność. To nie jest tak, że szarzy członkowie PZPR, (…) że ci, co współpracowali z SB, że oni są równie moralnie czyści jak ci, co walczyli o wolną Polskę – powiedział.Jednocześnie Kornel Morawiecki powiedział, że „rozumie różne zastrzeżenia prawne” prezydenta. – Chcę w jego obronie stanąć troszeczkę. Zetknął się z taką legislacyjną niedoróbką – przyznał, wskazując, że potrzebne były wcześniejsze uzgodnienia z prezydentem w tej sprawie.– Chciałbym, żeby ta lekcja nam pokazała, że państwo to jest coś więcej niż poszczególne stanowisko. To są instytucje i o te instytucje trzeba dbać, żeby przedstawiały pewien spójny obraz przeszłości, przyszłości, jakąś wizję. To jest zadanie nas wszystkich. Wszyscy, i rząd, i opozycja, i prezydent, mamy dbać o tę wspólną Polskę – powiedział.