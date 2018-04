– Rozumiem, że pewne decyzje personalne wzbudzają kontrowersje – tak decyzję Grzegorza Schetyny, który zarekomendował miejskim strukturom Platformy Obywatelskiej poparcie Kazimierza M. Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta Wrocławia, skomentował w programie „Minęła 8” senator PO Aleksander Pociej. – Nowoczesna została pożarta przez Platformę Obywatelską. Platforma dyktuje Nowoczesnej to, co ma być, jak ma być – powiedział Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zarekomendował miejskim strukturom swojej partii poparcie Kazimierza M. Ujazdowskiego w wyborach samorządowych na prezydenta Wrocławia. Zaprosił go też do gabinetu cieni Platformy.



Sam Ujazdowski powiedział, że nie zgłasza akcesu do PO, ale chce uczestniczyć w jej pracach programowych.



Decyzję Grzegorza Schetyny, a także koalicję PO-Nowoczesna na wybory samorządowe komentowali w studiu „Minęła 8” politycy.



– Z punktu widzenia opozycji oczywistym jest, że ta koalicja powinna być, i mam nadzieję, że ten czas, który pozostał, spożytkujemy do tego, by tę koalicję wszędzie tam, gdzie się da, zawiązać – powiedział senator PO Aleksander Pociej.



– Jeżeli chodzi o opozycję, to nie wiem, czy jest koalicja, ale coraz mniej jest Nowoczesnej, i to jest chyba fakt niezaprzeczalny. Nowoczesna została pożarta przez Platformę Obywatelską. Platforma dyktuje Nowoczesnej to, co ma być, jak ma być i gdzie ma być – powiedział Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości.

źródło: TVP Info, PAP

– Najlepszym przykładem na to pożarcie Nowoczesnej przez PO jest decyzja w kwestii kandydata na prezydenta Wrocławia. Kazimierz M. Ujazdowski popierany przez Platformę Obywatelską oznacza, że Nowoczesna swojego kandydata specjalnie nie wystawi – powiedział poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski.Do kandydatury Kazimierza M. Ujazdowskiego odniósł się też senator Pociej.– Rozumiem, że pewne decyzje personalne wzbudzają kontrowersje – powiedział.– Generalnie jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta Wrocławia, to Grzegorz Schetyna realizuje swój plan narzucania pozostałej części Platformy Obywatelskiej, która się jeszcze nie podporządkowała albo buntuje, swoich decyzji – powiedział Paweł Lisiecki.