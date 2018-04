Ukradł z remizy wóz strażacki, wcześniej włamał się do kościoła

Włamał się do remizy w gminie Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie) i ukradł wóz strażacki. Nie odjechał daleko, samochód znaleziono w błocie na pobliskim polu. Jak się okazało, mężczyzna włamał się również do jednego z domów, a także do lokalnego kościoła. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Sprawa zaczęła się od przyjęcia zgłoszenia o włamaniu do jednego z domów w gminie Lubawa. Sprawca po wyważeniu okna wszedł do mieszkania, jednak nic nie ukradł, bo został spłoszony przez właścicielkę. Policjanci podążając za włamywaczem użyli psa tropiącego, który poprowadził funkcjonariuszy w stronę… remizy strażackiej.



Okazało się, że tam również doszło do włamania i przepadł pojazd specjalistyczny. Dzięki pomocy okolicznych jednostek policji wóz strażacki został szybko odnaleziony. Stał porzucony w błocie na jednym z pól. Brakowało kluczyków, złodziej zabrał je ze sobą.

źródło: policja.pl

Funkcjonariusze szybko ustalili personalia podejrzanego 23-latka i zatrzymali go. Jak się okazało, mężczyzna wcześniej włamał się również do jednego z lokalnych kościołów.Za wszystkie swoje przewinienia mieszkaniec powiatu działdowskiego wkrótce odpowie przed sądem. Kodeks karny za samą kradzież z włamaniem przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.