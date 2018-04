„Do tanga trzeba dwojga”. Chiny chcą rozwiązać spór handlowy z USA

Ambasador Chin w Stanach w USA Cui Tiankai podkreślił, że wolą Chin jest rozwiązanie sporu handlowego z Waszyngtonem w drodze negocjacji, ale, jak zaznaczył, „do tanga trzeba dwojga”.

– Nadal preferujemy negocjacje, ale do tanga trzeba dwojga. Zobaczymy, co zrobi USA – powiedział po spotkaniu w Departamencie Stanu z pełniącym obowiązki sekretarza stanu Johnem Sullivanem.

Wcześniej we wtorek, jeszcze przed ogłoszeniem listy produktów, na które mają być nałożone karne cła przez Stany Zjednoczone, ambasador Cui zapowiedział, że Chiny odpowiedzą proporcjonalnie na działania Waszyngtonu.



Chiny zamierzają wprowadzić 25-procentowe cła odwetowe na 106 produktów USA. Wartość ich importu do ChRL wyniosła w 2017 roku 50 mld dolarów – poinformowały w środę chińskie ministerstwa finansów i handlu. Na liście znalazła się m.in. soja, samochody i chemikalia.



Zarzucają kradzież własności intelektualnej



Ogłoszenie tej listy jest reakcją na publikację wykazu ponad 1300 chińskich produktów, które Waszyngton zamierza obciążyć 25-procentowymi cłami, aby ukarać Pekin za kradzież własności intelektualnej amerykańskich firm (oraz zmniejszyć deficyt handlowy). Chińskie władze zaprzeczają tym zarzutom i potępiają amerykańskie cła.



Na liście chińskiego resortu finansów, oprócz soi, samochodów i chemikaliów, znalazła się też whisky, wyroby tytoniowe, niektóre rodzaje wołowiny, wyroby plastikowe, sok pomarańczowy, część wyrobów z sorga i niektóre samoloty.

Data wprowadzenia chińskich ceł będzie uzależniona od wejścia w życie ceł amerykańskich – zapowiedziało ministerstwo finansów ChRL. Biuro przedstawiciela USA ds. handlowych ogłosiło swoją listę we wtorek, a cła mogą wejść w życie po upływie 60 dni, które przewidziano na konsultacje.Planowane karne cła amerykańskie i chińskie taryfy odwetowe to element narastających napięć handlowych pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata. Wcześniej prezydent USA Donald Trump wprowadził taryfy na stal i aluminium, z których Chiny nie zostały wyłączone. Pekin odpowiedział na to cłami na 128 amerykańskich towarów, których import do Chin szacuje się na 2,75 mld dolarów rocznie.