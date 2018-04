Poszkodowani pacjenci coraz częściej idą do prokuratury

Rośnie liczba aktów oskarżenia kierowanych przeciwko szpitalom i lekarzom. „Rzeczpospolita” ocenia, że takich spraw będzie coraz więcej.

W minionym roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej (4963). Wśród nich aż 60 proc. to sprawy ze skutkiem śmiertelnym (3374 postępowania).



Według dziennika przyczynami wzrostu liczby postępowań są: skuteczniejsi prokuratorzy, bardziej świadome społeczeństwo i coraz hojniejsze dla pokrzywdzonych sądy.



– To między innymi efekt utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych oraz przejęcia do prowadzenia części takich spraw przez prokuratury okręgowe – tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik. Dodała, że dzięki temu poprawiła się jakość postępowań dotyczących błędów medycznych. – Prokuratorzy coraz częściej osobiście wykonują czynności procesowe, np. przesłuchują świadków – podkreśla.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Najwięcej spraw dotyczących błędów medycznych prowadzą prokuratury w okręgach prokuratur regionalnych w Gdańsku (771 spraw), we Wrocławiu (651), Katowicach (648), Łodzi (633) i Krakowie (574) – wskazuje Dział ds. Błędów Medycznych w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.