Trump wyśle Gwardię Narodową na granicę z Meksykiem

Prezydent Donald Trump skieruje w najbliższym czasie oddziały Gwardii Narodowej do wzmocnienia granicy z Meksykiem – poinformowała szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Kirstjen Nielsen. Dodała, że gospodarz Białego Domu podpisze odpowiednie rozporządzenia w „najbliższym czasie”.

W środę prezydent podpisał upoważnienie do skierowania oddziałów Gwardii Narodowej do wzmocnienia Straży Granicznej na granicy z Meksykiem. Swoją decyzję uzasadnił koniecznością powstrzymania nielegalnej imigracji. „Bezprawie panujące na naszej południowej granicy jest zasadniczym zaprzeczeniem bezpieczeństwa, spokoju i suwerenności społeczeństwa amerykańskiego” - napisał prezydent w notatce służbowej. „Nie mieliśmy innego wyjścia” – zaznaczył.



Dzień wcześniej Trump zapowiedział, że zamierza wzmocnić południową granicę USA regularnymi oddziałami wojska, a nie złożonymi z rezerwistów oddziałami Gwardii Narodowej. Nielsen podkreśliła, że decyzja ta „po raz pierwszy w ciągu dekady zapewni pełne egzekwowanie prawa na granicy z Meksykiem”.



Znaczące siły



Szefowa resortu bezpieczeństwa narodowego pytana o liczebność oddziałów Gwardii Narodowej, jakie zostaną skierowane do wzmocnienia bezpieczeństwa południowej granicy USA powiedziała tylko, że siły te „będą znaczące”, jednak na ujawniła, jakie zadania zostaną powierzone „gwardzistom” na granicy ani jaki będzie orientacyjny koszt tej operacji.



Prezydent USA nie może w okresie pokoju samodzielnie zmobilizować oddziałów Gwardii Narodowej, ponieważ ten rodzaj sił zbrojnych składający się z 54. autonomicznych organizacji w okresie pokoju podlega gubernatorom poszczególnych 50. stanów amerykańskiej federacji i władzom trzech terytoriów powierniczych USA (Portoryko, Wyspy Guam i Wyspy Dziewicze). Może samodzielnie zmobilizować tylko oddziały Gwardii Narodowej w stołecznym okręgu wyłączonym w Dystrykcie Kolumbii.



Jak wyjaśniła szefowa resortu bezpieczeństwa narodowego, prezydent omawiał plany rozmieszczenia oddziałów Gwardii Narodowej z gubernatorami czterech stanów graniczących z Meksykiem.

Liczył na więcej



Kongres w ramach przyjętej w ubiegłym miesiącu ustawy o wydatkach rządu federalnego w bieżącym, 2018 roku fiskalnym, przyznał na „wzmocnienie bezpieczeństwa” granicy USA z Meksykiem 1,5 mld dolarów zamiast 25 mld, jakich domagała się administracja prezydenta Trumpa.



Zdaniem niektórych komentatorów niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta o skierowaniu Gwardii Narodowej na granicę z Meksykiem zmierza do zwiększenia presji na amerykańskich ustawodawców, aby przyznali dodatkowe fundusze na realizację sztandarowej obietnicy Trumpa, jaką była budowa muru.



Innym, pojawiającym się w mediach wyjaśnieniem tej decyzji są podawane przez Fox News, ulubioną telewizję prezydenta Trumpa, informacje o zmierzającym w kierunku USA marszu mieszkańców państw Ameryki Środkowej. Uczestnicy marszu rzekomo zamierzają sforsować granicę USA w nadziei na otrzymanie azylu politycznego.

źródło: pap

W przeszłości republikański prezydent George W. Bush w porozumieniu z Kongresem i gubernatorami graniczących z Meksykiem stanów Teksas, Nowy Meksyk, Arizona i Kalifornia skierował na granicę z Meksykiem kilka tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej w latach 2006-2008. Podobnie postąpił na wniosek ustawodawców z obu partii politycznych reprezentowanych w Kongresie demokratyczny prezydent Barack Obama, który skierował do rejonu przygranicznego 1200 żołnierzy Gwardii Narodowej.