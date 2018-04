Runęła część murów okalających „średniowieczny Manhattan”

Runęła część murów otaczających średniowieczne toskańskie miasto San Gimignano we Włoszech. Miejscowe władze zapewniają, że nikt nie ucierpiał.

Gubernator Toskanii Enrico Rossi potraktował zdarzenie bardzo poważnie i skierował na miejsce służby, które mają ocenić stopień zniszczenia murów. Włoski minister kultury przeznaczył 300 tys. euro na naprawę uszkodzeń.



San Gimignano jest nazywane „miastem wież” oraz „średniowiecznym Manhattanem” – znajduje się w nim kilkanaście kwadratowych wież obronnych budowanych od XIII do XV wieku. Świadczyły one o zamożności miasta. Są widoczne z dużej odległości.



Swój rozkwit San Gimignano przeżywało pod koniec epoki średniowiecza, dzięki położeniu na szlaku pomiędzy Sieną a Florencją, które były ważnymi ośrodkami handlowymi. Historyczne centrum miasteczka znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.



Dziś San Gimignano jest jedną z najbardziej znanych i popularnych atrakcji Toskanii, co roku odwiedzają je tysiące turystów z całego świata.

