Katastrofa F-16 koło Las Vegas. Trwa czarna seria amerykańskiego lotnictwa

Należący do amerykańskiego lotnictwa myśliwiec wielozadaniowy F-16 rozbił się niedaleko Las Vegas. Jak podaje Reuter, pilot nie przeżył wypadku. Na miejscu są służby ratunkowe oraz wojskowi śledczy.

Do katastrofy doszło we wtorek około godz. 10.30 rano czasu lokalnego. Jak poinformowało dowództwo, stacjonująca w bazie Nellis w Nevadzie maszyna odbywała rutynowy lot ćwiczebny.



We wtorek doszło do dwóch katastrof innych maszyn należących do amerykańskiego lotnictwa wojskowego. W Kalifornii, przy granicy z Meksykiem, rozbił się śmigłowiec z czterema osobami na pokładzie. Wszyscy zginęli.



W Dżibuti podczas startu rozbił się myśliwiec Harrier. Pilot zdołał się katapultować. Dowództwo Marynarki Wojennej zapewnia, że jego stan jest stabilny.

