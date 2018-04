Komunia Święta także dla protestantów? Biskupi proszą Watykan

Już wkrótce może nastąpić istotna zmiana w Kościele. Siedmiu niemieckich biskupów, w tym kard. Rainer Woelki z Kolonii, poprosiło Stolicę Apostolską o wypowiedzenie się na temat propozycji episkopatu Niemiec ws. umożliwienia protestanckim współmałżonkom katolików przyjmowania Komunii Świętej.

Zgodnie z projektem wytycznych zatwierdzonych przez Niemiecką Konferencję Biskupów w lutym większością 2/3 głosów, małżonkowie protestanccy mogą przyjmować Komunię po „poważnym zbadaniu sumienia”, a także muszą „potwierdzić wiarę Kościoła katolickiego” co do Eucharystii, pragnąc zakończyć „poważne cierpienie duchowe” oraz „zaspokoić głód Eucharystii”.



Pomimo zapewnień ze strony przewodniczącego konferencji, kard. Reinharda Marxa, że nie jest to jakąkolwiek próbą zmiany doktryny Kościoła, wniosek głęboko podzielił biskupów niemieckich.



Kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, potępił ten ruch jako „sztuczkę retoryczną” i dowodził, że warunki wymienione w projekcie dokumentu nie mogą zostać spełnione, jeśli chcemy pozostawać wiernymi nauczaniu Kościoła.

źródło: KAI

Teraz siedmiu biskupów poprosiło o interwencję jego następcę, abpa Luisa Ladarię SJ. W trzystronicowym liście opublikowanym na łamach „Kölner Stadt-Anzeiger” mówią, że Niemiecka Konferencja Episkopatu może przekroczyć swoje kompetencje i poproszą Watykan o pomoc. List jest adresowany również do kard. Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.Oprócz kardynała Woelkiego list podpisali również abp Ludwig Schick z Bambergu oraz biskupi Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz), Rudolf Voderholzer (Ratyzbona) i Stefan Oster (Passawa).