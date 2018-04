Komórka Państwa Islamskiego zlikwidowana. Organizował ją uchodźca

Państwo Islamskie budowało w Portugalii komórkę terrorystyczną na bazie obywateli Maroka. Śledczy ustalili, że kilku z nich walczyło w Syrii oraz brało udział w zamachach we Francji w 2016 roku. Przed sądem w Lizbonie trwa proces.

Z akt procesu wynika, że przywódcą tworzonej komórki dżihadystycznej był 63-letni Abdeslam Tazi, który wcześniej w rodzimym Maroku pracował jako policjant. Jest on na razie jedynym oskarżonym. Prokuratura ustaliła, że Tazi dotarł do Portugalii w 2013 roku ze sfałszowanym paszportem i niedługo potem uzyskał w tym kraju status uchodźcy politycznego. We wniosku argumentował, że jako działacz islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju padł ofiarą prześladowań w związku ze swoimi przekonaniami.



Już kilka miesięcy po osiedleniu się w Aveiro na północnym zachodzie kraju Tazi rozpoczął rekrutację do swojej komórki dzihadystycznej. Sprowadzał do Portugalii młodych Marokańczyków, którzy również ubiegali się o azyl polityczny.



Sfałszowane paszporty



Aby zmylić czujność portugalskich służb, niektórzy z członków komórki terrorystycznej sprowadzani byli z Gwinei Bissau na podstawie sfałszowanych paszportów. W 2014 roku do Portugalii trafił w taki sposób Hiszam Al-Hanafi, który po kilku miesiącach został wysłany przez Taziego na szkolenie wojskowe do jednego z obozów treningowych Państwa Islamskiego w Syrii.



Według portugalskiej prokuratury Al-Hanafi po powrocie z Syrii pozostawał przez jakiś czas na terytorium Portugalii, aby następnie wziąć udział w zamachach terrorystycznych we Francji w 2016 roku. Ataki te miał dofinansowywać Tazi, którego grupa planowała również udział w aktach terroru w Disneylandzie i na Polach Elizejskich w Paryżu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Szef portugalskiej komórki dżihadystycznej miał zwerbować do grupy co najmniej ośmiu marokańskich muzułmanów, z których trzech zostało następnie wysłanych do Syrii jako bojownicy IS. Ustalono, że kandydaci nie mieli skrajnych poglądów. Ich radykalizacja prowadzona była w domu Marokańczyka w okresie kiedy jego rodacy oczekiwali na azyl polityczny. Podczas spotkań, w których wykładana była m.in. ideologia dżihadystyczna, wypłacał im 1800 euro miesięcznego „kieszonkowego”.