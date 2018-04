Plac Marka Edelmana. Francuzi uhonorowali bohatera powstania w getcie warszawskim

Jeden z paryskich placów oficjalnie nosi nazwę placu Marka Edelmana. Podczas uroczystego odsłonięcia tabliczki z nazwą wiele miejsca poświęcono bohaterstwu doktora i jego towarzyszy z powstania w getcie warszawskim. Mówiono też o współczesnym antysemityzmie.

Imię Marka Edelmana jednogłośnie nadała temu miejscu Rada Paryża w lutym ubiegłego roku. Na inaugurację niewielkiego placu w XI dzielnicy Paryża przybyło około stu osób, wśród nich radni paryscy, były minister i założyciel stowarzyszenia „Lekarze Świata” Bernard Kouchner czy Bernard Guetta, korespondent dziennika „Le Monde” w epoce Solidarności.



Na honorowym miejscu powiewała flaga Bundu (Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego - żydowskiej partii socjaldemokratycznej), którego ideom Edelman wierny był do końca życia. Podkreślano jego zaangażowanie demokratyczne, walkę z totalitaryzmem i udział w zrywie Solidarności. Ceremonię zakończono odśpiewaniem hymnu Bundu.



Mer XI dzielnicy Paryża Francois Vauglin zwrócił uwagę, jak wiele nazw ulic i miejsc w tej części stolicy Francji nawiązuje do Ruchu Oporu i jego bohaterów i że Marek Edelman ma wśród nich swoje naturalne miejsce. Socjalistyczny radny przypomniał następnie los Polaków i Żydów w II wojnie światowej, wysoko oceniając opór bojowników getta warszawskiego. Podkreślił, że uzbrojeni po zęby Niemcy na trzy dni planowali likwidację powstania, ale bić się musieli przez niemal miesiąc.



W imieniu rodziny Edelmana wystąpił mieszkający w Paryżu jego syn Aleksander. Wspominał „niepoprawność polityczną” ojca, którego nazwał „świadkiem końca żydostwa europejskiego”, obrońcą „nowej Masady” (ostatniej twierdzy żydowskiej, przez trzy opierającej się oblężeniu Rzymian) i „strażnikiem świątyni”, gdy zdecydował się na pozostanie w Polsce.

Pod prąd



Doktor Edelman był w słowach swego syna „człowiekiem, który wszystkim przeszkadzał, bo nigdy nie mówił tego, czego się po nim spodziewano”. Aleksander Edelman z naciskiem stwierdził, że „jedynie towarzysze walki – Polacy i Żydzi rozrzuceni po świecie – nigdy się od niego nie odwrócili”.



Leopold Braunstein, prezes żydowskiego ośrodka kulturalnego im. Medema w Paryżu, które przedstawia się jako spadkobierca idei Bundu, mówił o „całkowitej obojętności wolnego świata” na walkę warszawskiego getta i o „bezczelności i nonszalancji” kilkuset młodych ludzi, którzy przeciwstawili się „nazistowskiej machinie śmierci” i którzy „na przekór wszystkiemu postanowili stawić opór i sami wybrać chwilę, w której umrą”.

źródło: pap

W środę, 4 kwietnia, minął rok od zabójstwa Sary Halimi, emerytowanej lekarki zamordowanej przez islamistę w jej mieszkaniu, kilka przecznic od placu Edelmana. 23 marca br. w tej samej XI dzielnicy młody muzułmanin zabił swą sąsiadkę, żydowską staruszkę, która jako dziecko niemal cudem uratowała się przed śmiercią w Auschwitz.Wszyscy mówcy nawiązywali do tych tragicznych wydarzeń. Patrick Bloche, wicemer Paryża do spraw edukacji, dzieci i rodzin, podkreślał konieczność walki z antysemityzmem, który wciąż daje znać o sobie, i przypomniał m.in. jego różne francuskie objawy. Mer Vauglin powiedział natomiast, że jego dzielnica „wciąż pełna jest bólu z powodu barbarzyństwa, które zabija w 75 lat po Szoah”. I dodał: „kiedy zabija się Żyda, to jest to atak na każdego obywatela i na całą Republikę (francuską)”.