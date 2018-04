Miłośnicy militariów zaopatrywali gangi w broń. Wpadli w ręce CBŚP

21 sztuk broni palnej, w tym karabiny i pistolety, oraz 2,4 tys. sztuk amunicji i materiały wybuchowe znaleźli policjanci olsztyńskiego CBŚP w mieszkaniach dwóch mężczyzn zajmujących się m.in. wyszukiwaniem militariów z czasów II wojny światowej. Jeden z zatrzymanych sprzedawał odrestaurowaną broń kolekcjonerom oraz członkom grup przestępczych.

Policjanci z zarządu CBŚP w Olsztynie od ponad roku prowadzą śledztwo w sprawie nielegalnego handlu bronią na terenie całej Polski. W 2017 roku podczas wielkiej akcji przechwycili ponad 100 sztuk broni w tym m.in. pistolety Mauser, Parabellum czy Walther; pistolety maszynowe Skorpion czy Rak; karabinki Kałasznikow, Heckler & Koch, a nawet ciężki karabin maszynowy Maxim.



Tym razem w postępowaniu prowadzonym pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej funkcjonariusze dotarli do osób, które zajmowały się pozyskiwaniem broni.



Z ustaleń śledczych wynikało, że nielegalnym procederem zajmują się dwaj miłośnicy militariów. Podczas przeszukań w Warszawie i na północy Mazowsza znaleziono 21 jednostek broni, niemal 2,4 tysiąca sztuk amunicji różnego kalibru, ok. kilogram prochu, zapalnik, a także kilka elementów składowych broni.



Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 52 i 60 lat. Starszy z nich usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni, a młodszy odpowie za nielegalny handel bronią oraz materiałami wybuchowymi. Policjanci zapowiadają kolejne zatrzymania.

