Loty pasażerskie z prędkością ponaddźwiękową. NASA ujawnia plany

Amerykanie chcą wskrzesić historię lotów pasażerskich z prędkością ponaddźwiękową, której symbolem przez blisko trzydzieści lat były samoloty Concorde. NASA i firma Lockheed Martin planują w ciągu trzech lat zbudować maszynę o nazwie X-Plane. W porównaniu z francusko-brytyjskim Concorde nowy samolot ma mieć dodatkową zaletę - nie będzie tak hałaśliwy.

Prace nad X-Plane zostaną sfinansowane z budżetu Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. NASA i Lockheed Martin podpisały kontrakt na budowę samolotu. Stworzenie prototypu odrzutowca ma kosztować ponad 247 milionów dolarów.



Samolot ma być pilotowany przez jedną osobę i latać z prędkością do 1500 kilometrów na godzinę. Będzie mógł przekroczyć prędkość jednego macha o niemal 300 kilometrów na godzinę. Planowany zasięg to ponad 16 tysięcy kilometrów.



Nie będzie powodować uciążliwego hałasu



X-Plane ma być zaprojektowany tak, by podczas przekraczania bariery dźwięku nie powodował uciążliwego hałasu. Mają w tym pomóc elementy aerodynamiczne, które były już testowane podczas innych projektów NASA. Na głośność naddźwiękowych maszyn narzekali mieszkańcy terenów, nad którymi w przeszłości latały samoloty Concorde.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Na razie nie poinformowano, ilu pasażerów będzie mogło wsiąść na pokład nowego cywilnego naddźwiękowca. Prototypowy model samolotu X ma być gotowy w 2021 roku.