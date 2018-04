Gułag Warszawa. Mechanik samochodowy odpowie za handel ludźmi

Po kilkanaście godzin dziennie musieli pracować m.in. w warszawskich restauracjach Białoruscy i Ukraińscy pracownicy werbowani przez mieszkającego w stolicy 45-letniego Mirosława K. Choć cudzoziemcy przebywali w Polsce legalnie, to byli zastraszani przez K., który wypłacał im np. tylko 1/3 zarobionych pieniędzy, szantażując, że dostaną resztę jak będą dalej pracować w firmach, do których ich „sprzedał”. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej bulwersującej sprawie.

Dla wielu Ukraińców i Białorusinów to miała być szansa na poprawę złego losu. Mirosław K. zamieszczał w mediach społecznościowych ogłoszenia, w których oferował pracę w Polsce. Na miejscu cudzoziemcy mieli zarabiać od 7 do 8 zł za godzinę. To była dla nich fortuna, dlatego byli gotowi zapłacić około 200 zł za „załatwienie pracy”. Na miejscu okazywało się jednak, że to nie wrota raju, a ciężka, niemal niewolnicza harówka.



Jak w gułagu?



Obcokrajowcy pracowali nawet 350 godz. w ciągu miesiąca. K. miał potrącać im z pensji 400-450 zł za nocleg, choć jest to określenie na wyrost. – Nieraz cudzoziemcy gnieździli się po 5-6 osób w jednym małym pokoju. Mówili o tych mieszkaniach „gułagi”. Byli całkowicie uzależnieni od Mirosława K. i jego pomagierów. Tym bardziej, że to szef decydował, kto i ile dostanie z zarobionych pieniędzy – ujawnia w rozmowie z portalem tvp.info jeden ze śledczych.



Cudzoziemcy nie tylko ciężko harowali i mieszkali w nędznych warunkach, ale nawet nie mogli być pewni, że otrzymają całą zapłatę. Normą było, że za pierwszy miesiąc pracownik nie dostawał ani grosza, bo szef stwierdzał, że to był okres próbny.



Regularnie Mirosław K., wcześniej pracujący jako mechanik samochodowy, miał zwlekać z wypłaceniem wszystkich zarobionych przez cudzoziemców pieniędzy. – Potrafił zapłacić im 1/3 wypracowanej sumy, zapewniając, że resztę dostana później jak będą dobrze pracowali. Potrafił tak zwlekać z wypłatą nawet kilka miesięcy. Pracownicy wiedzieli, że wpadli w pułapkę. Bali się upomnieć o swoje prawa, bo wtedy straciliby pracę i szansę na odzyskanie zarobionych pieniędzy. Z drugiej strony pracowali „na czarno” i uważali, że nie mogą zawiadomić policji – mówi śledczy ze warszawskiej Prokuratury Okręgowej.

Pomógł reportaż



Mirosław K., który miał zorganizować przestępczy proceder po pewnym czasie zaproponował współpracę Borysowi S. Ten 33-letni informatyk i finansista pracował dla K. od 2015 roku, głównie na zmywaku w jednej z warszawskich restauracji. K. chciał, aby S. był nadzorcą nad cudzoziemcami i zajął się także poszukiwaniem kolejnych bezrobotnych za wschodniej granicy.



To właśnie Borys S. potwierdził śledczym informacje o mechanizmach niewolniczej pracy. Wcześniej kilkoro zdesperowanych pracowników uciekło z „gułagu” i zdecydowało się przerwać barierę wstydu i zmowę milczenia. Wstrząsający reportaż o losie cudzoziemców zamieścił w 2016 roku dziennik „Fakt”.



– Z ustaleń śledztwa wynika, iż organizatorzy procederu wykorzystując krytyczną sytuację materialną osób zza wschodniej granicy, rekrutowali ich na terenie Białorusi i Ukrainy. Obiecywali im pewną i dobrze płatną pracę. Podejrzani stosowali wobec rekrutowanych osób przemoc psychiczną, m.in. używali wobec nich słów wulgarnych i obelżywych. Ponadto nakładali kary finansowe w przypadku nie podporządkowania się poleceniom – opowiada prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej.

#wieszwiecej Polub nas

Zatrzymanie Borysa S. (fot. SG)

Szef i nadzorca grozili także „niewolnikom” wypełnieniem blankietów wekslowych i zawarciem umów pożyczek na ich dane osobowe.W czasie śledztwa przesłuchano ponad 70 osób, a przeprowadzone czynności pozwoliły na zidentyfikowanie 17 pokrzywdzonych.

Namawiał do fałszywych zeznań



Mirosław K. oraz Borys S. zostali oskarżeni o handel ludźmi, a także przygotowanie do popełniania dalszych takich przestępstw poprzez zwerbowanie kolejnych osób i doprowadzenie do podpisania dokumentów uzależniających ekonomicznie pokrzywdzonych od oskarżonych. Mirosław K. jest także podejrzany o podżeganie do składania fałszywych zeznań. Nakłaniał jedną ze swych ofiar do zeznania w prokuraturze, że ta pracowała w godziwych warunkach. K. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień.



Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w październiku 2016 roku. Mirosław K. wpadł na jednym z warszawskich parkingów. Borys S., został zatrzymany w mieszkaniu na Ursynowie. Za handel ludźmi grozi od 3 lat więzienia.









Śledczy przekonują, że nie znaleziono dowodów wskazujących na to, że restauratorzy, u których pracowali Ukraińcy i Białorusini, wiedzieli o ich dramatycznej sytuacji. Mało tego, gdy sprawa niewolniczej pracy wyszła na jaw, kilku przedsiębiorców miało zaoferować ludziom wynajętym od K. normalne kontrakty.



Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła śledztwo w tej sprawie wspólnie z Placówką Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.