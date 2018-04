Były strateg Trumpa: Do diabła z Wall Street

Były doradca Donalda Trumpa i strateg Białego Domu Steve Bannon powiedział Agencji Reutera, odnosząc się do obaw inwestorów o wojnę handlową wywołaną polityką prezydenta USA, że prezydent „broni bijącego serca kapitalizmu USA”, a więc „do diabła z Wall Street!”.

Trump krytykuje Niemcy za wspieranie Nord Stream 2 Prezydent USA Donald Trump skrytykował we wtorek Niemcy za poparcie dla rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. – Niemcy pompują miliardy do Rosji –... zobacz więcej

– Spytajcie ludzi pracujących z Ohio, Pensylwanii i Michigan o Wall Street. Wall Street popierała eksportowanie naszych miejsc pracy i cieszyła się z tego. Do diabła z Wall Street, jeśli im się to nie podoba – powiedział Bannon o protekcjonistycznej polityce Trumpa.



– Czas najwyższy, żeby ktoś im się postawił, Donald Trump jest do tego doskonały (...) broni bijącego serca amerykańskiego kapitalizmu – naszej innowacji – dodał w telefonicznym wywiadzie dla Reutera.



Nazwał nałożenie na Chiny sankcji handlowych rzuceniem rękawicy Pekinowi, w związku z wymuszaniem przez chińskie firmy transferu technologii.



Pekin poinformował wcześniej, że zamierza wprowadzić 25-proc. cła odwetowe na 106 amerykańskich towarów, w tym wiele produktów rolnych. Wartość ich importu do Chin wyniosła w 2017 roku 50 mld dolarów.



– Nakładając taryfy na produkty rolne i unikając kwestii technologii, (Chińczycy) pokazali jeszcze raz, że traktują nas jak państwo lenne – dodał Bannon.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Eksperci i prasa finansowa ostrzegają, że wojna handlowa między USA a Chinami będzie miała fatalne konsekwencje dla gospodarki USA, tamtejszych miejsc pracy i globalnej wymiany handlowej, a zatem również światowej koniunktury.Po głoszeniu chińskich retorsji notowania na Wall Street spadały już na otwarciu; straciły flagowe indeksy w Paryżu, Londynie i Frankfurcie. Spadł więc kurs dolara i notowania surowców, w górę poszła cena złota.Inwestorzy lokowali środki w bezpiecznych aktywach, jak Bundy – obligacje niemieckie – oraz papiery dłużne rządów Francji i Wielkiej Brytanii.Po ogłoszeniu przez Trumpa 21 marca decyzji o nałożeniu taryf na stal i aluminium oraz sankcji celnych i inwestycyjnych wobec Chin Dow Jones stracił ponad 700 pkt., a Wall Street zaliczyła wtedy najgorszy tydzień od ponad dwóch lat.„Wall Street Journal” ostrzegł, że nakładając cła Trump rozpoczął „swoją wojnę handlową”, która nie będzie jednak prawdopodobnie wyglądać zgodnie z jego oczekiwaniami.Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde podkreśla, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców, a makroekonomiczne konsekwencje ceł importowych USA będą poważne, jeśli inne kraje odpowiedzą własnymi taryfami.