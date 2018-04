Rulewski: Nie było afery hazardowej

– Nie było afery hazardowej – powiedział w programie „Minęła dwudziesta” Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej. Doprecyzował, że nie było takowej z udziałem ministrów, posłów czy senatorów. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego z Prawa i Sprawiedliwości Donald Tusk obejmując unijne stanowisko zdecydował się na ucieczkę z życia politycznego.

Jan Rulewski z PO odniósł się do słów posłanki Izabeli Leszczyny z PO, która mówiła, że nie było afer PO.



– Na pewno muszę się zgodzić, biorąc pod uwagę perspektywę prawną. Te tzw. afery nie zostały skwitowane żadnym wyrokiem ani aktem oskarżenia – powiedział Rulewski i podkreślił, że afery były, ale nie objęły ministrów.



Przywołał jedynie ministra Drzewieckiego. – Ale on jedynie został upomniany przez sąd, że informacje o stanie finansów powinien rzetelnie przeprowadzać – stwierdził.



Dopytywany, czy była afera hazardowa, zaprzeczył. – Nie było afery hazardowej – powiedział i doprecyzował, że nie było takiej z udziałem ministrów, posłów czy senatorów.



– W każdym kraju mamy do czynienia z nadużyciami – mówił. Nie zgodził się na „przerzucanie wyłącznej odpowiedzialności na ministrów”.

Zdaniem Witolda Waszczykowskiego z PiS Donald Tusk obejmując unijne stanowisko zdecydował się na ucieczkę z życia politycznego.– I uzyskanie immunitetu europejskiego. Poświadcza to, że miał świadomość olbrzymiej sytuacji aferalnej, która w tej chwili jest rozliczana przez instytucje polskie – powiedział były szef polskiej dyplomacji w TVP Info.