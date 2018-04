Z biodrem księcia wszystko w porządku. Filip przeszedł operację

Małżonek królowej Elżbiety II, książę Edynburga Filip, przeszedł pomyślnie operację wymiany stawu biodrowego i dochodzi do sił w szpitalu - podał Pałac Buckingham.

Książę Filip został przyjęty we wtorek do londyńskiego szpitala Króla Edwarda VII, gdzie zwykle leczy się rodzina królewska.



– Książę Edynburga przeszedł pomyślnie operację wymiany stawu biodrowego. Książę na tym wczesnym etapie pooperacyjnym w zadowalający sposób dochodzi do siebie – poinformował w oświadczeniu Pałac Buckingham, dodając, że książę Filip najprawdopodobniej pozostanie w szpitalu przez kilka dni.



Książę Filip, który ma obecnie 96 lat, wycofał się z życia publicznego w sierpniu zeszłego roku. Nie towarzyszył w zeszły czwartek 91-letniej królowej Elżbiecie II w nabożeństwie ani nie wziął udziału w wielkanocnych uroczystościach kościelnych w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze.

