„Nie boję się powrotu Tuska. Jestem pewien, że nasz kandydat go pokona”

– Jestem przekonany, że nasz kandydat, którym zapewne będzie obecnie urzędujący prezydent, o ile oczywiście wyrazi taką gotowość – pokona Donalda Tuska – powiedział w „Gościu Wiadomości” Adam Bielan. Wicemarszałek Senatu skomentował w ten sposób ewentualny start byłego premiera w najbliższych wyborach prezydenckich w Polsce.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan mówił w „Gościu Wiadomości” m.in. o sytuacji, w jakiej znajduje się w tej chwili opozycja sejmowa.



– Widać wyraźnie, że Grzegorz Schetyna będzie miał kłopot, żeby zadowolić wszystkie partie, partyjki, frakcje w swojej partii. Jeżeli będzie chciał docenić jedno skrzydło, inne będzie niezadowolone – powiedział gość programu.



Bielan przyznał, że nie rozumie zachowania Schetyny wobec tzw. konserwatystów. – Kilka tygodni temu usuwa z klubu troje posłów za głosowanie w sprawie ustawy antyaborcyjnej czy proaborcyjnej w tym wypadku, a z drugiej strony przyjmuje pod swoje skrzydła byłego polityka PiS. Zachowanie dość niezrozumiałe. Widać, że przewodniczący Schetyna troszeczkę się miota od ściany do ściany – ocenił.



Zdaniem Bielana Schetyna jest ostatnią osobą, która powita szczęśliwa Donalda Tuska w Polsce.



Wicemarszałek zauważył, że wypowiedzi Donalda Tuska sugerują, że rozważa strat w wyborach prezydenckich. – To pokazuje, że mieliśmy rację, kiedy przed ponownym wyborem Donalda Tuska podnosiliśmy te kwestię – że jest duże zagrożenie, że Donald Tusk będzie wykorzystywać przez kolejne 2,5 roku swoje stanowisko w Brukseli do tego, żeby budować swoją pozycję w Polsce. I to będzie złamanie wszystkich reguł, które obowiązują w Brukseli. Bo nie można używać stanowisk w administracji europejskiej do uprawiania wewnętrznej polityki w kraju – przypomniał.

Bielan zapewnił, że nie boi się powrotu Donalda Tuska. – Szczerze mówiąc to nawet chciałbym, żeby wrócił, żeby go pokonać w wyborach – stwierdził Bielan.