Dutkiewicz: Zadziwiają mnie zwroty i slalom światopoglądowy uprawiany przez PO

– Zadziwiają mnie zwroty i slalom światopoglądowy uprawiany przez Platformę Obywatelską – powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W ten sposób skomentował rekomendację PO w najbliższych wyborach samorządowych na to stanowisko dla Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Jego zdaniem to zły kandydat na fotel prezydenta tego miasta.

Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że ma zamiar rekomendować wrocławskim strukturom PO Kazimierza Michała Ujazdowskiego, europosła, w przeszłości m.in. wiceprezesa PiS, jako kandydata na prezydenta Wrocławia. Zaprosił go też do współpracy w Gabinecie Cieni PO. Prezydent Wrocławia pytany w radiu RMF FM o kandydaturę Ujazdowskiego odparł, że zadziwiają go „zwroty i slalom światopoglądowy uprawiany przez Platformę Obywatelską”.



– Lubię i cenię Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ale nie jako kandydata na prezydenta Wrocławia – powiedział Dutkiewicz.



– Wrocław rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Uważam, że zasłużyliśmy na kandydata, który zna problematykę wrocławską. Kandydatura wrocławska, związana z lokalnością Wrocławia, i kandydatura nieco bardziej otwarta światopoglądowo, byłaby dla Wrocławia lepsza – ocenił Dutkiewicz.



Pytany o wyłonienie wspólnego kandydata opozycji odparł, że „wybory o charakterze lokalnym niekoniecznie muszą być kluczem do reperowania polityki polskiej”.

– Żeby zreperować politykę polską, potrzebny jest pewien poziom zjednoczenia opozycji parlamentarnej, ale niekoniecznie ten moment, w którym to się stać musi, to są samorządowe wybory w 2018 r. – stwierdził prezydent Wrocławia.Dutkiewicz po raz kolejny podkreślił, że nie będzie kandydował w wyborach na prezydenta Wrocławia.– Myślę, że to projekt, który się w bardzo ładny sposób i dla mnie, i dla Wrocławia dopełnił. Miasto jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Czas, żeby ktoś wniósł nową energię (...) To bardzo pięknych 16 lat mojego życia i jestem wrocławianom wdzięczny, że mogłem tu pracować. W listopadzie kończę moją misję we Wrocławiu – powiedział.Dodał, że środowisko, z którym jest związany także planuje wysunąć swojego kandydata w tegorocznych wyborach na prezydenta Wrocławia.– Najprawdopodobniej będzie to Jacek Sutryk, człowiek zajmujący się sprawami społecznymi, ten, który jest najbardziej zasłuchany w kwestie rad osiedla i problematyki lokalnej. Powiedziałem: najprawdopodobniej, ponieważ to on sam musi potwierdzić swoje aspiracje. Ja byłbym bardzo zainteresowany i szczęśliwy, gdyby on te aspiracje potwierdził – powiedział Dutkiewicz.Do tej pory walkę o fotel prezydenta Wrocławia oficjalnie zapowiedzieli: poseł Nowoczesnej Michał Jaros, Jerzy Michalak, członek zarządu woj. dolnośląskiego, popierany przez Dolnośląski Ruch Samorządowy oraz przedsiębiorca Robert Butwicki, popierany przez partię Wolni i Solidarni. Do tej pory zapowiadaną kandydatką PO była posłanka tej partii, prof. Alicja Chybicka.