Rosja chce zwołać posiedzenie RB ONZ ws. Skripala

Rosja wezwała do zwołania w czwartek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, by omówić zarzuty wysuwane przez Londyn pod adresem Moskwy w związku z próbą otrucia Siergieja Skripala – powiadomił ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzia.

Rada Bezpieczeństwa po raz pierwszy spotkała się w sprawie ataku na Skripala 14 marca na prośbę Wielkiej Brytanii. 13 marca brytyjska premier Theresa May skierowała do RB ONZ list, w którym stwierdzono, że jest „bardzo prawdopodobne”, że za atak jest odpowiedzialna Moskwa.



Siergiej Skripal i towarzysząca mu córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy 4 marca znaleziono ich nieprzytomnych na ławce przed centrum handlowym w angielskim mieście Salisbury. W toku śledztwa brytyjskie władze uznały, że zostali oni zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu nowiczok.

