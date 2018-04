Radykalny imam z Belgii zatrzymany we Francji. Powód: pobyt w Syrii

We Francji aresztowano radykalnego imama z Molenbeek, brukselskiej gminy, która jest znanym ośrodkiem muzułmańskich ekstremistów. Imama, zatrzymanego 27 marca, oskarżono w sprawie antyterrorystycznej o pobyt w Syrii – podała agencja AFP.

Aresztowanym jest 72-letni szejk Bassam Ayachi. Zatrzymano go na północy Francji na mocy nakazu aresztowania wydanego kilka dni wcześniej przez sędziego z Paryża.



Ayachi, uwięziony we Włoszech w 2009 r. w innej sprawie o terroryzm, został zwolniony w 2012 r. i udał się do stref walki dżihadystów w Syrii w następnym roku. Źródła nie określiły, kiedy powrócił do Europy.



Ponownie ściągnął na siebie uwagę systemu sprawiedliwości w zeszłym miesiącu, kiedy aresztowano francuskiego dżihadystę, który wyjechał do Syrii, a potem do Japonii, skąd 8 marca wydalono go do Francji i tam oskarżono. Sędzia, który go oskarżył, wydał również nakaz aresztowania Ayachiego za „spisek kryminalny w związku z przestępczym przedsięwzięciem terrorystycznym”, „ze względu na relacje, które obaj mężczyźni prawdopodobnie utrzymywali” w Syrii.



Bassam Ayachi, Syryjczyk, który przyjechał do Francji się uczyć w latach 60., dzięki małżeństwu otrzymał obywatelstwo francuskie. Znano go w latach 90. i początkach XXI wieku jako kierującego Centrum Islamskim Belgii (CIB).



Od 2009 r. Ayachi, podejrzany o przynależność do Al–Kaidy i o działalność terrorystyczną, przebywał we włoskim więzieniu. Oskarżono go, wraz z nawróconym na islam młodym Francuzem, o współpracę z gangiem zajmującym się organizowaniem nielegalnej imigracji i związki z międzynarodową siatką terrorystyczną.



Obaj byli zaangażowani w sieci Al–Kaidy, planującej we Włoszech akcje w innych krajach europejskich, m.in. zamierzali przeprowadzić zamach na paryskim lotnisku Roissy–Charles–de–Gaulle. Mieli też prowadzić w Europie rekrutację muzułmanów do walki w Afganistanie oraz akcji w innych krajach.

źródło: pap

Kierowało nimi centrum znajdujące się w Molenbeek, skąd pochodzili m. in. zamachowcy, którzy przeprowadzili zamachy 13 listopada 2015 r. w Paryżu.Po trzech latach więzienia obu francuskich obywateli zwolniono w wyniku apelacji i mogli w lipcu 2012 r. udać się do Belgii.W 2016 r. francuska telewizja France 2 wyemitowała dokumentalny materiał zatytułowany „Au nom du pere, du fils et du jihad” (W imię ojca, syna i dżihadu), poświęcony rodzinie Ayachiego, walczącej z reżimem syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada. Syn imama, Abdelrahman Ayachi, który stanął na czele oddziału Brygad Sokołów Lewantu, zginął w akcji.