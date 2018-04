Rosyjskie manewry u wybrzeży Szwecji i przy granicy polsko-białoruskiej

Na Bałtyku u południowych wybrzeży Szwecji rozpoczęły się manewry rakietowe rosyjskiej marynarki wojennej. Pływające między Gdynią a szwedzką Karlskroną promy zmuszone zostały do zmiany kursu.

Według szwedzkiej administracji morskiej Sjoefartsverket w związku z rosyjskimi ćwiczeniami w dniach 4-6 kwietnia wyłączony został dla jednostek pływających akwen znajdujący się na międzynarodowych wodach Bałtyku między Bornholmem a Olandią. Obszar ten, nazwany przez rosyjską marynarkę „Russia 1”, zamknięto także dla ruchu lotniczego.



– To bardzo nietypowa sytuacja, żeby Rosjanie ćwiczyli tak blisko szwedzkiego wybrzeża. Prawdopodobnie chcą pokazać nowe umiejętności lub nowy system ilustrujący militarną siłę. Nie bez znaczenia jest samo miejsce manewrów – powiedział analityk szwedzkiej agencji badań nad obronnością (FOI) Fredrik Westerlund. Z oficjalnego komunikatu rosyjskiej marynarki wojennej, jaki otrzymały szwedzkie władze, wynika, że na Bałtyku przeprowadzone zostaną „ćwiczenia rakietowe”.



Szwedzka gazeta „Dagens Nyheter” spekuluje, że zarezerwowany przez Rosjan akwen i znajdująca się nad nim przestrzeń lotnicza mogą być celem dla rakiety balistycznej Iskander wystrzelonej z obwodu kaliningradzkiego. Ta broń o zasięgu 400-500 km może także przenosić pociski jądrowe.

źródło: pap

Miejsce manewrów Rosjan na Bałtyku znajduje się zaledwie 56 km od portu w Karlskronie, gdzie znajduje się baza szwedzkiej marynarki wojennej.Ze względów bezpieczeństwa na czas rosyjskich ćwiczeń zmienione zostały kursy samolotów oraz statków handlowych oraz promów pasażerskich.Nową trasą popłyną m.in. kursujące między Gdynią a Karlskroną promy Stena Line. Według rzecznika Stena Line Jespera Walterssona nie spowoduje to jednak większych opóźnień.Białorusko-rosyjskie manewry wojsk powietrznodesantowych pod Brześciem, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, rozpoczną się oficjalnie 9 kwietnia, zaś ich aktywna faza będzie trwać od 10 do 12 kwietnia – poinformowało ministerstwo obrony w Mińsku.Manewry komandosów będą się odbywać na poligonie Briestskij. Do Brześcia przybyli już żołnierze z rosyjskiej 76. Gwardyjskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej, stacjonującej na co dzień w Pskowie. Ze strony białoruskiej w ćwiczeniu będą uczestniczyć oddziały 38. Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Operacji Specjalnych.Resort obrony nie podał liczebności wojsk zaangażowanych w manewry; poinformował natomiast, że ich scenariusz przewiduje strzelania bojowe i ćwiczenie desantu.Podobne manewry z udziałem rosyjskich komandosów ze 106. Tulskiej Dywizji Powietrznodesantowej odbyły się na poligonie pod Brześciem w kwietniu rok temu. W sumie uczestniczyło w nich - według danych białoruskiego resortu obrony – ok. 500 żołnierzy z obu krajów i ponad 50 jednostek sprzętu wojskowego.