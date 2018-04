Sasin do Grupińskiego: Pomnik zbudowaliśmy solidnie, trudno będzie go rozebrać

– Zawsze jest nie to miejsce, nie ten czas – mówił w programie „O co chodzi” Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. W ten sposób komentował krytykę opozycji dotyczącą pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. – A wszystko sprowadza się do tego, żeby żadnego upamiętnienia nie było – dodał gość programu.