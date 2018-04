Więzienie dla „łowcy nastolatek”. Zgwałcił uciekinierkę z domu opiekuńczego

Na trzy lat więzienia sąd w Pucku (Pomorskie) skazał 41-letniego Krystiana W., oskarżonego o gwałt na niespełna 17-letniej dziewczynie, która uciekła z sopockiego domu opiekuńczego. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd orzekł też wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną przez cztery lata.



Trwający od stycznia 2015 r. proces Krystiana W. toczył się za zamkniętymi drzwiami, dlatego większość uzasadnienia wyroku miała charakter niejawny.



Sędzia Izabela Frąckowiak-Aleksiejew z Wydziału IX Karnego Zamiejscowego w Pucku Sądu Rejonowego w Wejherowie przyznała w krótkiej jawnej części uzasadnienia wyroku, że proces był „długi i trudny”, ponieważ w w przestępstwie, o które oskarżony był Krystian W., „dowody nie są oczywiste i są trudne w interpretacji”.



Według prokuratury do przestępstwa miało dojść w marcu 2014 r. w jednym z klubów w Pucku. Nieletniej, która uciekła z ośrodka opiekuńczego, mężczyzna zaproponował nocleg. Poznali się na jednym z portali społecznościowych. W trakcie śledztwa Krystian W. przyznał, że doszło do współżycia seksualnego, ale miało się to stać za zgodą dziewczyny.



– W tej sprawie oskarżony był osobą, która działała z pełną świadomością. W przypadku swoich problemów odpowiedzialnością za nie próbował obciążać innych. Nie wykazał się żadnym krytycyzmem. Ponieważ pokrzywdzona miała w chwili zdarzenia 16,5 roku, oskarżony swoje zachowanie cały czas tłumaczył jako zgodne z prawem – mówiła sędzia.



Prokuratura zapowiada odwołanie



– Jego działanie wobec pokrzywdzonej było niewątpliwie motywowane seksualnie, działał w sposób przemyślany i z premedytacją. Stwarzał pozory opiekuna, przyjaznej osoby, której można się zwierzyć, która poświęci swój czas bezinteresownie. A z drugiej strony dążył do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych – uznał sąd.



Prokurator Jacek Chmielewski poinformował, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku prokuratura najprawdopodobniej złoży od niego odwołanie.



Prokuratura wnioskowała o wymierzenie Krystianowi W. sześciu lat więzienia (mężczyźnie groziło 2-12 lat.



Krystian W., nazwany przez media „łowcą nastolatek”, od listopada 2015 r. przebywa w areszcie. Trafił tam po postawieniu mu przez prokuraturę zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych, których ofiarami miało paść ok. 30 kobiet, w tym wiele małoletnich.



Sprawa przed puckim sądem jest pierwszym procesem Krystiana W. dotyczącym przestępstw seksualnych. Oskarżonego i jego obrońcy nie było na ogłoszeniu wyroku.

W toczącym się nadal śledztwie mężczyzna podejrzany jest w sumie o popełnienie 59 przestępstw. Większość z nich ma charakter seksualny. Krystianowi W. zarzucono m.in. gwałty i usiłowania dokonania gwałtu, obcowanie płciowe z małoletnimi, usiłowanie doprowadzenia do takiego obcowania, nakłanianie małoletnich do prostytucji i czerpania z tego procederu korzyści majątkowych.



Psychotropy i wyłudzony kredyt



Prokuratorzy zarzucili też mężczyźnie posiadanie substancji psychotropowych, wyłudzenie kredytu i pożyczki oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za kolizje drogowe. Do wszystkich czynów miało dochodzić w latach 2008-15 w Trójmieście, Pucku, Wejherowie i Władysławowie. Krystianowi W. grozi kara do 12 lat więzienia.



W tym samym śledztwie podejrzane są także cztery inne osoby – znajomi W. Jednemu z nich – Marcinowi T. – zarzucono „obcowanie płciowe z małoletnimi w zamian za korzyści majątkowe i doprowadzenie osoby małoletniej do obcowania płciowego w zamian za korzyść majątkową”. Wobec mężczyzny stosowany jest dozór policji i poręczenie majątkowe.



Trzem innym mężczyznom prokuratorzy zarzucili, że: nakłaniali pokrzywdzone przez W. kobiety do składania fałszywych zeznań, podejmowali działania zmierzające do utrudniania postępowania i „doprowadzili małoletnią poniżej 15. roku do obcowania płciowego”.



Większość dochodzeń umorzono



Od 2015 r. nad sprawą pracują funkcjonariusze z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo–śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Systematycznie docierają oni do kolejnych pokrzywdzonych i kolejnych przestępstw popełnianych przez W. i jego znajomych.

Sprawa Krystiana W. była szeroko opisywana w mediach. Informowały one, że mężczyzna wabił dziewczyny pod szkołami, w centrach handlowych lub w internecie; oferował pożyczki, darmowe dyskoteki lub pracę w modnych lokalach i – wykorzystując okazje – gwałcił je.Według dziennikarzy mężczyzna nagrywał sceny seksu telefonem komórkowym, a nagrania wykorzystywał do szantażowania dziewcząt, by zmusić je do dalszych kontaktów.W przeszłości wobec Krystiana W. toczyło się kilka dochodzeń związanych z wykorzystywaniem nastolatek. Większość postępowań umorzono, m.in. z powodu zmiany zeznań przez pokrzywdzone.