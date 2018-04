Sasin do Grupińskiego: Pomnik zbudowaliśmy solidnie, trudno będzie go rozebrać

– Zawsze jest nie to miejsce, nie ten czas – mówił w programie „O co chodzi” Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. W ten sposób komentował krytykę opozycji dotyczącą pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. – A wszystko sprowadza się do tego, żeby żadnego upamiętnienia nie było – dodał gość programu.

Na 10 kwietnia zaplanowano odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Jego powstanie i lokalizację krytycznie ocenił Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. – My na pewno ten pomnik rozbierzemy – zapowiedział polityk Platformy.



– Przykro słuchać tego typu wypowiedzi, bo one świadczą o absolutnym braku szacunku dla pamięci tych, którzy zginęli na służbie ojczyzny. Ja mogę panu Grupińskiemu powiedzieć tylko tyle: solidnie ten pomnik zbudowaliśmy i będziecie mieli bardzo trudno, żeby go rozebrać – powiedział w TVP Info Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.



Jego zdaniem taka argumentacja wskazuje na brak chęci, żeby oddać hołd pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku. – Zawsze to jest nie to miejsce, nie ten czas – zauważył. – A wszystko sprowadza się do tego, żeby żadnego upamiętnienia nie było. Zły obszar sobie znaleźli politycy PO do prowadzenia swojej wojenki z PiS – dodał.

Podkreślił, że moment odsłonięcia powinien być jednoczącym tych, którzy pamięć ofiarom chcą oddać. – Chcemy aby odsłonięcie było udziałem rodzin, najbliższych tych, którzy tam zginęli – powiedział i zapewnił, że społeczny komitet, który zbudował pomnik starał się dotrzeć do wszystkich rodzin.