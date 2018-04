Policjanci nakryli go z narkotykami. Zaczął licytować stawkę łapówki

10 tys. euro łapówki chciał dać policjantom z Konina (Wielkopolskie) 35-letni mieszkaniec województwa łódzkiego. Gdy funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki, mężczyzna zaczął podbijać kwotę, jaką mógłby im wręczyć w zamian za wypuszczenie.

Jak poinformował oficer prasowy konińskiej policji podkom. Marcin Jankowski, auto prowadzone przez 35-latka zostało zatrzymane do kontroli w Koninie w nocy z soboty na niedzielę. Podkreślił, że mieszkaniec powiatu poddębickiego od początku kontroli był zmieszany i zdenerwowany.



– Mundurowi znaleźli w jego samochodzie prawie 45 gramów amfetaminy i nieco ponad dwa gramy marihuany. Już było wiadomo, że kierowca zostanie zatrzymany, ale on sam miał inny pomysł na zakończenie kontroli. Zaproponował policjantom najpierw 2, potem 5, a na końcu 10 tys. euro łapówki w zamian za wypuszczenie go i zapomnienie o sprawie – podał Jankowski.

Jak dodał, w tym momencie funkcjonariusze poinformowali mężczyznę, że właśnie popełnił kolejne przestępstwo – obietnicę wręczenia łapówki.35-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Mundurowi ustalili, że mężczyzna kupił narkotyki w Niemczech. Usłyszał zarzuty wewnątrz wspólnotowego przemytu narkotyków oraz obietnicy wręczenia korzyści majątkowej policjantom.Sąd zadecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Za przemyt narkotyków 35-latkowi grożą co najmniej trzy lata więzienia.