Poszkodowani w katastrofie w Poznaniu dostaną rządową pomoc

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zawalenia kamienicy na poznańskim Dębcu - podał w środę poznański urząd wojewódzki. Łączna kwota rządowej pomocy wyniesie 438 tys. zł.

Do katastrofy budowlanej doszło 4 marca. Budynek częściowo się zawalił, w ruinach znaleziono ciała pięciu osób.



Z wnioskiem o wsparcie dla poszkodowanych w tym zdarzeniu zwrócił się w marcu do szefa rządu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformowało w środę, że rządowe wsparcie będzie przeznaczone na „potrzeby dotyczące pomocy jednorazowej oraz adaptację i wyposażenie lokali mieszkalnych dla poszkodowanych”.



Wnioskowana kwota wynika z szacunków przygotowanych przez poznański samorząd. Według wyliczeń miasta, wartość niezbędnej pomocy to 547,5 tys. zł; lokalny samorząd zadeklarował pokrycie 20 proc. tej sumy.







– Dziękuję panu premierowi za wsparcie dla Poznania i poszkodowanych mieszkańców. To z pewnością będzie znacząca pomoc dla osób, które w kilka chwil utraciły cały dobytek. Dlatego środki będą przeznaczone przede wszystkim na potrzeby dotyczące pomocy jednorazowej oraz adaptację i wyposażenie lokali mieszkalnych. Po otrzymaniu środków z budżetu państwa niezwłocznie przekażemy je poznańskiemu magistratowi – powiedział w środę wojewoda.

Poszkodowani w nowych mieszkaniach



Do katastrofy budowlanej doszło 4 marca; budynek częściowo się zawalił, najprawdopodobniej wskutek wybuchu gazu. W ruinach znaleziono ciała pięciu osób, 21 zostało rannych. Ponad 30 poszkodowanych osób trafiło do hotelu. Większość rodzin odebrała już klucze do nowych mieszkań.



Tuż po zdarzeniu poszkodowanym rodzinom zostały wypłacone pierwsze zasiłki: po 1,5 tys. zł na każdą osobę. Dodatkowo rodzicom dzieci w wieku szkolonym wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 620 zł na dziecko.



Zarzuty dla jednego z poszkodowanych



W sprawie zdarzenia trwa prokuratorskie śledztwo. Zarzut m.in. doprowadzenia do częściowego zawalenia się kamienicy usłyszał jeden z poszkodowanych w zdarzeniu mężczyzn. Wcześniej Tomasz J. miał zamordować swoją żonę i okaleczyć jej ciało. Mężczyzna został aresztowany. Grozi mu dożywocie.