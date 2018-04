Kongresowi nie odmówił. Przesłuchanie szefa Facebooka 11 kwietnia

Twórca i szef Facebooka Mark Zuckerberg 11 kwietnia stawi się przed Komisją ds. energii i handlu Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Ma złożyć zeznania w związku z aferą Cambridge Analytica, która dotyczy niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych kilkudziesięcu milionów użytkowników Facebooka.

Jak mówi przewodniczący komisji, republikanin Greg Walden, przesłuchanie będzie okazją do tego, by krytycznie spojrzeć na kwestie związane z ochroną danych osobowych. Pozwoli też lepiej zrozumieć, co dzieje się z danymi internautów.



– Doceniamy gotowość pana Zuckerberga do złożenia zeznań przed komisją i czekamy na odpowiedzi na nasze pytania 11 kwietnia – dodał Greg Walden.



Mark Zuckerberg został wezwany na przesłuchania przez Kongres USA pod koniec zeszłego miesiąca. Przesłuchanie ma wyjaśnić związki Facebooka z firmą Cambridge Analytica.

Firma zajmująca się doradztwem politycznym wykorzystała dane milionów użytkowników Facebooka przy prowadzeniu kampanii w mediach społecznościowych m. in. podczas kampanii wyborczej Donalda Trumpa i referendum w sprawie Brexitu.