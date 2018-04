Rumuński przemytnik skazany na Węgrzech za przerzut nielegalnych migrantów

Na dwa lata więzienia skazał rumuńskiego przemytnika sąd na Węgrzech za przerzucenie przez granicę nielegalnych migrantów – poinformował rzecznik sądu w Kaposvarze na południowym zachodzie Węgier.

Rzecznik Attila Vadocz powiedział, że 36-letni obywatel Rumunii we wrześniu zeszłego roku próbował przewieźć z Rumunii przez Węgry na Słowenię dziesięciu Afgańczyków i Lankijczyków, ale wpadł podczas kontroli drogowej na autostradzie M7 w komitacie (województwie – red.) Somogy, którego stolicą jest Kaposvar.



Sąd pierwszej instancji skazał go na 4,5 roku więzienia oraz zakaz wjazdu na Węgry przez pięć lat.



Sąd drugiej instancji złagodził jednak wymiar kary, biorąc pod uwagę, że sprawca przyznał się do winy, a także ze względu na jego zły stan zdrowia.



Rumun tłumaczył swój postępek tym, że jest w złej sytuacji materialnej, a potrzebował pieniędzy na leczenie.

