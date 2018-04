Rozbiórka starego domu przyniosła niespodziankę. Znalezisko ma ponad wiek

W trakcie rozbiórki starego domu właściciel natknął się na skrytkę. Pod podłoga ukryto dwa rewolwery. – Broń była nabita, jeden z pistoletów znajdował się w skórzanej kaburze – wyjaśnia portalowi tvp.info sierż. szt. Michał Głębocki, rzecznik policji w Wąbrzeźnie. Funkcjonariusze ustalają, do kogo należała broń, jaka jest jej historia i jak się znalazła pod podłogą domu.

Do zaskakującego znaleziska doszło w miejscowości Czystochleb w województwie kujawsko-pomorskim. Właściciel rozbierając stary dom pod podłogą w największym pokoju znalazł schowek, a w nim – dwa rewolwery.



W ich bębenkach znajdowała się amunicja. Jeden z pistoletów znajdował się w skórzanej kaburze. – Bron jest skorodowana i bardzo zniszczona. Nie nadaje się do użycia. Nie udało się też odczytać nazwy ani numerów – wyjaśnia portalowi tvp.info rzecznik policji w Wąbrzeźnie. Znalezisko przejęli saperzy.



– To XIX-wieczna broń, najpewniej pochodząca z okresu II wojny światowej – wyjaśnia policjant i dodaje, że mogła należeć do przedwojennych niemieckich właścicieli domu. W latach 50. wprowadzili się tutaj rodzice obecnego właściciela, którzy nigdy nie robili gruntownego remontu pozwalającego poznać tajemnice budynku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Policjanci przesłuchali świadków i będą ustalać, do kogo należała broń, jaka jest jej historia i jak się znalazła pod podłogą domu.