KRS zwraca się do prezes Gersdorf o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady

15 członków Krajowej Rady Sądownictwa zwróciło się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady. List powstał na nieformalnym spotkaniu członków Rady.

„Niezależnie od Pani osobistych poglądów i prywatnej oceny ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wnosimy o wykonanie publicznego obowiązku realizacji nakazów prawa” – piszą autorzy listu, zwracając się do Małgorzaty Gersdorf.



Jeden z członków KRS, sędzia Maciej Mitera, powiedział, że autorzy listu mieli na względzie dobro sędziów i wymiaru sprawiedliwości. Jak wyjaśnił, są sędziowie, którzy są w trudnej sytuacji zdrowotnej i chcieliby przejść w stan spoczynku, a teraz jest to niemożliwe.



„Wskazujemy, że niezwołanie posiedzenia Rady uniemożliwia prawidłowe działanie konstytucyjnego organu państwa” – czytamy w liście. Autorzy zwracają też uwagę, że działania KRS dotykają spraw „zwykłych obywateli, którzy mają prawo oczekiwać sprawnego działania sądów, co wymaga m.in. pilnego obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich”. Wskazują, że brak funkcjonowania Rady oznacza również paraliż sądownictwa dyscyplinarnego.



Sędzia Mitera nie powiedział, kto podpisał list. Dodał, że podczas dzisiejszego spotkania członkowie KRS zapoznali się z jej pracownikami i zasadami działania.

