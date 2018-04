Będzie rozłam w opozycji? Reakcje na przygarnięcie Ujazdowskiego przez PO

Współpraca z Ordo Iuris, „homofoniczne” wypowiedzi, „religijny fundamentalizm”, sprzeciw wobec in vitro, krytyka pod adresem PO, „brak szacunku dla praw człowieka” – to jeszcze nie wszystkie antypostępowe „grzechy”, jakie działacze i sympatycy opozycji zarzucają kandydatowi Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Pojawiają się głosy, że postać Kazimierza M. Ujazdowskiego może podzielić przeciwników rządu.

„Oficjalną rezygnację” z funkcji wiceministra środowiska w „gabinecie cieni” złożył Tomasz Cimoszewicz. Syn byłego postkomunistycznego kandydata na prezydenta RP działa w PO i właśnie „skrajnie negatywnym podejściem” Ujazdowskiego do tej partii motywuje swoją rezygnację.



„Pan Ujazdowski kilka lat temu oddał głos wspierający karanie więzieniem za stosowanie metody in vitro. Metody, której refundację wprowadziła Platforma Obywatelska. Metody, której refundację zlikwidował PiS, gdy pan Ujazdowski był jej członkiem” – pisze Cimoszewicz.



Syn byłego premiera dodaje, że nie widzi możliwości współpracy z „religijnym fundamentalistą. Osobą, która przez lata pracy wykazywała brak szacunku dla praw człowieka, zarówno dla kobiet jak i osób o innej orientacji seksualnej.”



Swojego niesmaku nie kryje także Paweł Kasprzak, jeden z przywódców organizacji Obywatele RP. Na oficjalnej stronie organizacji kolejny katalog przestępstw: Ujazdowski współpracował z Ordo Iuris, organizacją działającą na rzecz obrony życia a także praw rodzin, wypowiadał się „homofonicznie” a nawet, jak to ujmują „Obywatele RP” „głosował za leczeniem homoseksualizmu”.



Prawdopodobnie chodzi o niedawne głosowanie w Parlamencie Europejskim, w którym kandydat PO na prezydenta Wrocławia, podobnie jak m.in. Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anna Fotyga, , Zbigniew Kuźmiuk, ale także Danuta Hübner, Janusz Lewandowski czy Marek Plura, sprzeciwił się zakazowi możliwości oferowania terapii leczących z uzależnień od pociągu seksualnego wobec osób tej samej płci. Hübner i Lewandowski natychmiast złożyli oficjalną samokrytykę twierdząc, że się pomylili, natomiast Marek Plura, niepełnosprawny europoseł PO z Górnego Śląska, napisał, że oddał „głos zgodnie ze swoimi przekonaniami”, a „terapia o której mowa nie jest przymusowa i nikt nikogo do niej nie zmusza”.

Według Schetyny decyzje takie, jak poparcie kandydatury byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości mają na celu „budowanie alternatywy dla PiS”.

Decyzja byłego wiceministra środowiska w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej była również szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

