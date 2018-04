List 15 sędziów KRS do Małgorzaty Gersdorf. Apelują o zwołanie posiedzenia Rady

– Piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa skierowało list do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf z prośbą o rozważenie jak najszybszego zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa – poinformował sędzia Maciej Mitera.

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się w środę spotkanie członków Rady, w tym sędziów wybranych w skład tego organu na początku marca przez Sejm. Z inicjatywą spotkania wystąpił przedstawiciel prezydenta w KRS Wiesław Johann. Jak informował we wtorek PAP Johann, spotkanie ma mieć charakter „czysto techniczny”. – Będzie to spotkanie roboczo-organizacyjne, aby nowi członkowie KRS poznali, jak funkcjonuje Rada – mówił.



Sędzia Maciej Nawacki, jeden z wybranych przed miesiącem przez Sejm nowych członków Rady, potwierdził w środę, że jest to spotkanie organizacyjne. – Zajmujemy się kuchnią KRS, czyli kwestiami związanymi z chociażby równym obciążeniem pracą. Wiadomo, że będzie nas czekało dużo pracy związanej z nominacjami sędziowskimi – powiedział sędzia Maciej Nawacki, jeden z wybranych przed miesiącem przez Sejm nowych członków Rady.

Członek KRS z ramienia Sejmu Borys Budka (PO) powiedział dziennikarzom przed spotkaniem, że ma ono charakter towarzyski i – jak dodał – nie mogą na nim zapaść żadne decyzje. Mówił, że jako osoba wybrana przez Sejm ma obowiązek zdawać opinii publicznej relację z tego, co będzie działo się na tym spotkaniu.