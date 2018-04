Rzeź rosyjskich trolli na Facebooku i Instagramie. Skasowano setki kont

Facebook poinformował, że udało mu się zidentyfikować i usunąć prawie 300 profili i stron na Facebooku oraz kont na Instagramie, które – jak ustalono – były powiązane z rosyjską Agencją Badania Internetu (IRA), czyli tzw. fabryką trolli. Pracownicy IRA mieli brać udział m.in. w rozpowszechnianiu fake newsów, a także podejmowali inne próby wpływania na amerykańską opinię publiczną przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 r.

Już kilka miesięcy temu Facebook usunął setki stron i profili powiązanych z rosyjską fabryką trolli. Teraz – jak poinformował właściciel serwisu Mark Zuckerberg – udało się wykonać kolejny krok zmierzający do „zapewnienia uczciwego przebiegu wyborów na całym świecie”.



Facebook poinformował, że usunął 138 stron, 70 profili i 65 konta na Instagramie, które miały zostać założone przez osoby powiązane z fabryką trolli. Łącznie usunięte strony i profile były śledzone przez ponad milion użytkowników, a swój przekaz kierowały do osób posługujących się językiem rosyjskim – m.in. do mieszkańców Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Ukrainy.



Na promocję treści usuniętych stron i profili od stycznia 2015 r. wydano 167 tys. dolarów.



Zuckerberg podkreślił, że „organizacje takie jak IRA działają w sposób wyrafinowany i wciąż zmieniają metody działania”, dlatego kwestii bezpieczeństwa „nie da się rozwiązać raz na zawsze”, ale – jak zapewnił – Facebook wciąż „doskonali swoje działania” w tym zakresie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: rp.pl

W lutym specjalny prokurator Robert Mueller, prowadzący śledztwo ws. ingerencji Rosjan w wybory prezydenckie USA, przygotował akt oskarżenia przeciwko 13 obywatelom Rosji powiązanym z IRA, którzy mieli wywierać nielegalny wpływ na amerykańską opinię publiczną przed wyborami posługując się głównie mediami społecznościowymi.