Katowice globalnym centrum walki z dopingiem

Minister Witold Bańka i prezydent Katowic Marcin Krupa podpisali umowę na organizację w 2019 r. Światowej Konferencji Antydopingowej. Wydarzenie organizowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Podczas Konferencji miasto odwiedzi ok. 2 tys. przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie z całego globu. W stolicy Górnego Śląska zostaną m.in. wybrane nowe władze WADA oraz zatwierdzone zmiany w Światowym Kodeksie Antydopingowym.



Równocześnie z obradami odbędą się posiedzenia organów statutowych Światowej Agencji Antydopingowej – Komitetu Wykonawczego oraz Zarządu.



– W kwestii dopingu wszyscy musimy mówić jednym głosem. Musimy szukać nowych sposobów na walkę z nim i przypominać, że tylko czysty, uczciwy sport ma sens. W listopadzie 2019 r. Katowice staną się globalnym centrum walki z nieuczciwą rywalizacją. Tu będziemy szukać nowych kierunków rozwoju antydopingowej polityki. Konferencja odbędzie się przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Oczy całego sportowego świata będą zwrócone na Polskę i decyzje, które zapadną podczas tego wydarzenia – mówi Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka, który jest przedstawicielem Rady Europy w Komitecie Wykonawczym WADA.



Decyzję o przyznaniu Katowicom organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. podjął Zarząd WADA w maju 2017 r. Stolica Górnego Śląska w wyścigu o miano gospodarza wyprzedziła Muskat (Oman) i Genewę (Szwajcaria).



Umowę ze Światową Agencją Antydopingową na organizację wydarzenia podpisał w listopadzie 2017 r. minister Witold Bańka, który jest jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego tej organizacji.

– Przed nami duże wyzwanie. Jestem dumny, że Katowice znalazły uznanie w oczach WADA i zorganizujemy tak prestiżowe wydarzenie. To doskonała okazja, by pokazać stolicę ponad 2-milionowej metropolii najważniejszym osobom światowego sportu i promować cały nasz region w skali globalnej. Katowice do tej pory gościły liczne wydarzenia o zasięgu międzynarodowym – m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej czy finały rozgrywek Intel Extreme Masters – największej imprezy e-sportowej w Polsce – mówi Prezydent Katowic Marcin Krupa.



Wydarzenie organizowane w Katowicach będzie piątą edycją cyklicznej imprezy. Poprzednie odbyły się w Lozannie, Kopenhadze, Madrycie i Johannesburgu.

Umowa na organizację Światowej Konferencji Antydopingowej #Katowice2019 podpisana! ��️



Więcej ➡️https://t.co/wrpBFq0GUE pic.twitter.com/CeqPUfV6Yv — Ministerstwo Sportu i Turystyki (@MSiT_GOV_PL) 4 kwietnia 2018

Światowa Organizacja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Jej zadaniem jest wyznaczanie standardów walki ze stosowaniem niedozwolonych substancji i metod w sporcie oraz jej monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu – międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem. Od 18 maja 2017 roku Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka jest przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Reprezentuje on 47 krajów członkowskich Rady Europy.