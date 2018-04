Petru: Kandydatura Ujazdowskiego kwestionuje koalicję PO-Nowoczesna

– Rekomendacja PO dla Kazimierza Michała Ujazdowskiego na kandydata na prezydenta Wrocławia kwestionuje koalicję PO-Nowoczesna. Ta kandydatura stoi w sprzeczności z ideami, które przyświecają Nowoczesnej – powiedział w środę były szef Nowoczesnej Ryszard Petru.

Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział we wtorek, że zarekomenduje wrocławskim strukturom PO, żeby poparły kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego na stanowisko prezydenta miasta Wrocławia. Podkreślił, że chciałby, aby Ujazdowski był kandydatem PO oraz „środowisk obywatelskich i ruchów miejskich”. Ujazdowski jest europosłem; w styczniu ubiegłego roku wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości.



Do decyzji Platformy odniósł się na Twitterze Ryszard Petru. We wtorek napisał: „Wrocław potrzebuje prezydenta przedsiębiorczego, nowoczesnego, tolerancyjnego. Z wizją. Kandydatura M.K. Ujazdowskiego nie spełnia żadnego z tych kryteriów”. W kolejnym wpisie w środę dodał: „Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że koalicja z PO nie działa. Szkoda. Wystawianie ultrakonserwatywnego kandydata na Prezydenta Wrocławia bez porozumienia to prezent dla PiS i przepis na porażkę opozycji”.

Petru w rozmowie z PAP przyznał, że „Platforma ma oczywiście prawo zgłaszać swoich kandydatów, ale brak konsultacji, kwestionuje koalicję (PO-Nowoczesna)”. Jak dodał, o sprawie rekomendacji dla Ujazdowskiego dowiedział się z mediów.– Dla wyborców to sygnał, że koalicji nie ma. Przeciętny wyborca nie analizuje szczegółowo sceny politycznej, tylko odbiera sygnały, a sygnały są takie, że w kolejnych miastach są zgłaszani kandydaci bez porozumienia. We Wrocławiu został zgłoszony ideolog prawicy – kandydat, który stoi w sprzeczności z ideami członków Nowoczesnej, ale również wielu osób z Platformy – powiedział Petru.Pytany, czy po decyzji Platformy, powinna się odbyć rozmowa między koalicjantami, Petru powiedział, że „gdyby był przewodniczącym (partii), nie wyobrażałby sobie sytuacji, w której taka rozmowa by się nie odbyła”.Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.