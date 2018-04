Supernowoczesna maszyna za ponad 3 mln wyczyści kanalizację

Prawie 3,3 mln zł zapłacą Sosnowieckie Wodociągi za nowoczesny samochód do czyszczenia kanalizacji, który ma zacząć pracę pod koniec tego roku. Firma właśnie rozstrzygnęła przetarg na dostawę wozu - podał Urząd Miasta w Sosnowcu (Śląskie).

Sosnowieckie Wodociągi SA zarządzają siecią kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 421 km oraz siecią kanalizacyjną, będącą tylko w eksploatacji spółki, o długości 25 km, a także 19 przepompowniami ścieków.



– Żeby szybko i skutecznie czyścić kanalizację, firma potrzebuje pojazdu, który będzie mógł pracować osiem godzin bez konieczności powrotu do oczyszczalni. Samochód ciśnieniowy wyposażony w system recyklingu filtruje wysysane ścieki, a odzyskaną wodę wykorzystuje do dalszej pracy płukania kanałów. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, eliminując konieczność częstych zrzutów nieczystości w oczyszczalni i ponownego napełniania zbiornika wodą czystą. Duże znaczenie ma też fakt znacznych oszczędności wody pitnej, w porównaniu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej samochodami bez systemu odzysku wody – powiedział wiceprezes Sosnowieckich Wodociągów Andrzej Majewski.



Podkreślił, że roczny koszt wynajmu takiego pojazdu to prawie 700 tys. zł, dlatego kupno jest najlepszym rozwiązaniem.



To nie pierwszy pojazd tego typu w barwach Sosnowieckich Wodociągów, w tej chwili firma używa czterech. Najbardziej zaawansowany technologicznie jest zakupiony w 2011 roku za 2,4 mln zł samochód do czyszczenia hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic od 150 do 2000 mm.



Ponadto przedsiębiorstwo używa do czyszczenia kanalizacji pojazdów zakupionych w 2003 r. za 1,3 mln zł i w 2006 r. za 1,4 mln zł. Najstarszym pojazdem, który powoli kończy służbę, jest 20-letni jelcz, wykorzystywany głównie do udrażniania sieci kanalizacyjnych o niewielkich średnicach.

Zakup samochodu jest jednym z elementów realizowanego przez spółkę projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – Etap III”, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna w trzech obszarach. Kontrakt pierwszy obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 11 km. Kontrakt drugi obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,8 km. W ramach trzeciego kontraktu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 3,3 km, wraz z budową tłoczni ścieków.