Koniec z komercyjnym odstrzałem żubrów. Jest decyzja Lasów Państwowych

Szef Lasów Państwowych polecił, by nadleśnictwa opiekujące się żubrami na Podlasiu zaprzestały oferowania myśliwym komercyjnych odstrzałów na żubry – poinformowała w środę PAP rzeczniczka LP Anna Malinowska.

Chodzi o dwa nadleśnictwa na Podlasiu (w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Boreckiej). Malinowska wytłumaczyła, że tylko w tych dwóch miejscach oferowane były wcześniej komercyjne odstrzały sanitarne żubrów.



Lasy wyjaśniły, że od momentu decyzji dyrektora generalnego LP w każdej sytuacji, kiedy eksperci stwierdzą konieczność eliminacji żubra, a Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda na to zgodę, odstrzału sanitarnego dokonają pod nadzorem weterynarzy posiadający odpowiednie uprawnienia pracownicy Lasów Państwowych – w ramach obowiązków służbowych.



Rzeczniczka przedsiębiorstwa dodała, że selekcja żubrów do odstrzału to długa i skomplikowana procedura. Odbywa się ona pod kontrolą GDOŚ, która najpierw musi wydać zgodę na eliminację maksymalnej dopuszczalnej liczby osobników.

źródło: pap

– Jako leśnicy pamiętamy przy tym, że finansując ochronę żubrów w Polsce i czynnie pracując przy opiece nad nimi, robimy to w imieniu wszystkich obywateli i dla wspólnego dobra. Dlatego w sytuacji, gdy odpłatne wykonywanie eliminacji chorych żubrów przez myśliwych budzi kontrowersje i nie ma dla niego społecznej akceptacji, zdecydowaliśmy się zaniechać takich działań – uzasadnił Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.Lasy poinformowały, że na początku br. w Polsce żyły 1873 żubry - o 165 więcej niż rok temu i blisko 1,2 tys. więcej niż w 1998 r.