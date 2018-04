Nowe okoliczności otrucia Skripala. Tajemniczy Rosjanin i 150 tys. funtów na tajnym koncie

Brytyjskie media spekulowały w środę na temat próby otrucia Siergieja Skripala. Według jednej z teorii osoba odpowiedzialna za przywiezienie użytej w ataku trucizny do Wielkiej Brytanii mogła przylecieć do Londynu tym samym samolotem co Julia, córka Skripala.

Szczegóły takiego scenariusza opisały tabloidy „Daily Mail” i „The Sun”, wskazując na obecność tajemniczego Rosjanina, który przyleciał na londyńskie lotnisko Heathrow tym samym samolotem co Julia Skripal i jeszcze tego samego dnia, zaledwie kilka godzin później, wsiadł do samolotu lecącego w powrotną stronę.



Źródło „Daily Mail” w brytyjskich władzach potwierdziło, że mężczyzna jest „przedmiotem zainteresowania” w śledztwie, choć zaznaczyło, że śledczy przyglądają się więcej niż jednej osobie. Prowadząca postępowanie policja metropolitalna w Londynie odmówiła skomentowania rewelacji prasowych.



Jednocześnie na jaw wyszło, że na kilka dni przed atakiem Skripal przyznał córce dostęp do tajnego konta bankowego w jednym z rosyjskich banków, gdzie zdeponowane zostało 150 tys. funtów. Informację ujawniła w wywiadzie z brytyjskimi mediami jego krewna, Wiktoria Skripal.



Siergiej Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy 4 marca znaleziono ich nieprzytomnych na ławce w centrum handlowym w angielskim mieście Salisbury. W toku śledztwa brytyjskie władze uznały, że zostali oni zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu nowiczok.

źródło: pap

Próba zabicia Skripala, byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę Londynu, wywołała największy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny. Brytyjski rząd wydalił 23 rosyjskich dyplomatów z kraju, a ponad 140 zostało poproszonych o wyjazd przez ponad 20 państw sojuszniczych Wielkiej Brytanii, w tym Polskę i Stany Zjednoczone.W ramach retorsji rosyjskie władze wydaliły 23 brytyjskich dyplomatów, a następnie poprosiły o wycofanie kolejnych ponad 50 w celu zrównania reprezentacji dyplomatycznej Wielkiej Brytanii w Rosji z tą, którą Rosja ma w Wielkiej Brytanii. Zablokowano także działalność organizacji kulturalnej British Council w Rosji.