Minister zdrowia: Nowe standardy okołoporodowe to kodeks praw pacjentki

– Nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej to kodeks praw pacjentki, tak by kobieta wiedziała, co jej przysługuje, co ją czeka w trakcie porodu i później – powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.