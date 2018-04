Ambasador Izraela komentuje słowa prezesa PiS: Mieszkańcy Izraela nie są uspokojeni

– Nie wiem, ilu mieszkańców Izraela wie, kto to jest Jarosław Kaczyński, ale o nowelizacji ustawy o IPN wiedzą wszyscy i czekają na decyzję Trybunału Konstytucyjnego – powiedziała w środę ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, pytana o komentarz do wywiadu prezesa PiS dla „Gazety Polskiej”.

Sprawę komentował w środowym wydaniu „Gazety Polskiej” prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Co do samej nowelizacji (ustawy o IPN), to mogę powiedzieć tyle, że jest ona obowiązującym w Polsce prawem. Nie wiem, jaką decyzję podejmie Trybunał Konstytucyjny, zobaczymy – powiedział.



– Na pewno intencją ustawodawcy nie było karanie kogokolwiek za wspomnienia, nawet te najbardziej surowe. (...) Na pewno za wspomnienia, za badanie historii, za opisywanie niegodziwości, czy wręcz zbrodni, jakich dopuszczali się obywatele Polski, nikt nie będzie miał najmniejszych problemów – dodał lider PiS.



Azari: Czekamy na decyzję TK



– Myślę, że nie jesteśmy na stadium emocji, a na stadium decyzji. (...) Czekamy, (…) to nie musi być zmiana w samej ustawie, to może być, że Trybunał zdecyduje o obowiązkowej interpretacji ustawy; to też może być dobrze; zobaczymy co on zdecyduje – powiedziała Anna Azari, pytana, czy jest możliwe, aby emocje opadły, jeżeli nie dojdzie do zmian w ustawie o IPN.



Azari poinformowała, że mieszkańcy Izraela często pytają ambasadę w Warszawie, czy mogą jechać do Polski. – Mieszkańcy Izraela nie są uspokojeni, niestety – podkreśliła ambasador Izraela.

– Kilka kroków już było zrobionych. (…) Na przykład czytaliśmy tu bardzo ciężki, trudny tekst, który Ministerstwo Sprawiedliwości odesłało do Trybunału. Dla nas to krok w dobrym kierunku, ale czekamy na to, co powie sam Trybunał. Mam nadzieję, że to sprawę zamknie – stwierdziła.Według Jarosława Kaczyńskiego „w tle sporu o IPN jest też kwestia roszczeń, bo chociaż może nie ma bezpośredniego związku między tymi sprawami – chcę wierzyć, że nie ma – to jednak zbieżność czasowa jest oczywista”.– Nie ma nic wspólnego między tymi sprawami, (...) nie zajmowałam się sprawą restytucji – zapewniła Azari. Dodała, że są organizacje, które prowadziły sprawy restytucji mienia, i „ktoś z ambasady chodził z nimi”. Zaprzeczyła jednak, by sprawa ta miała coś wspólnego z tym, co wybuchło na tle nowelizacji ustawy przed Międzynarodowym Dniem Holokaustu.Ambasador Izraela była też pytana o ocenę apeli niektórych polityków o to, aby wycieczki izraelskie do KL Auschwitz były oprowadzane tylko przez polskich przewodników. – To niemożliwe, dlatego że przyjeżdżają do Polski dziesiątki tysięcy dzieci, które nie rozumieją po polsku, nie mają jeszcze bardzo dobrego języka angielskiego – oceniła Azari.Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie 1 marca. Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.